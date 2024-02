El encargado de la migración en Estados Unidos se salva de un juicio político

Los congresistas republicanos fracasaron este martes en su intento de someter a juicio político al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, por la crisis migratoria en la frontera con México, un tema candente en la campaña para las presidenciales en Estados Unidos.



La Cámara de Representantes votó dos artículos que acusan al ministro del presidente demócrata Joe Biden de no hacer cumplir la ley y de haber violado la confianza pública.

"Es el principal artífice de la catástrofe", afirmó Mike Johnson, líder republicano de esta cámara y aliado del expresidente Donald Trump, actualmente el gran favorito del partido para las elecciones de noviembre.



Los republicanos estiman que el país está siendo "invadido" por los migrantes cuyas llegadas baten récords, tras ser interceptados 302.000 veces en diciembre.



Los conservadores gozan de una estrecha mayoría en la cámara baja del Congreso, y la votación se presentaba reñida. Así fue: cuatro miembros del partido se pusieron de parte de los demócratas y terminó 216-214 a favor de Mayorkas.



"Aunque es imperdonable, su incompetencia no constituye motivo de destitución según la Constitución", sentenció el republicano Ken Buck.



Los demócratas de Biden votaron, por supuesto, en contra de lo que consideran un intento de convertir a Mayorkas en un chivo expiatorio en un año electoral.

El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas.

'Maniobra política'

El principal interesado, Mayorkas, de 64 años, acusa a los republicanos de "maniobra política" y de "desperdiciar" el tiempo y el dinero de los contribuyentes.



Si los congresistas hubieran votado a favor de esta inculpación política (conocida en inglés como impeachment) sería la primera vez en 150 años que se abriría un juicio político a un alto cargo de un gabinete. Solo ocurrió en 1876 con el Secretario de Guerra William Belknap.



El proceso se desarrolla en dos etapas.



En primer lugar, la Cámara de Representantes vota, por mayoría simple, los artículos de acusación. Es lo que ha sucedido esta tarde. Aunque el voto hubiera prosperado, pasaba después al Senado, donde los demócratas tienen mayoría.



La votación tuvo lugar en medio de una gran crispación política por la crisis fronteriza.



El domingo se dio a conocer un paquete legislativo negociado por senadores republicanos y demócratas con la administración de Biden que permite restringir el flujo de migrantes en la frontera.



El endurecimiento de la política migratoria era una condición de los republicanos para adoptar más fondos para Ucrania y una ayuda a Israel, incluidos asimismo en el paquete.



Pero el ala dura de los conservadores, muy influenciados por Trump, se opone al texto a pesar de que endurece el estándar de las evaluaciones para conceder el asilo.



"¿Por qué? Por una sencilla razón: Donald Trump. Porque Donald Trump piensa que es malo para él políticamente. Por lo tanto (...) aunque ayuda a su país, no está a favor. Prefiere convertir este problema en un arma en vez de resolverlo", dijo Biden durante un discurso este martes en la Casa Blanca.

La migración como 'arma'

Según los sondeos, al votante republicano le preocupa la migración más que ningún otro tema, lo que explica que se haya convertido en una lanza electoral entre los dos partidos para las presidenciales, en las que probablemente se repita el duelo entre Trump y Biden.



"Durante las últimas 24 horas no ha hecho nada, me han dicho, excepto contactar los republicanos de la Cámara y el Senado y amenazarlos y tratar de intimidarlos (...) Parece que están cediendo. Francamente, le deben al pueblo estadounidense mostrar algo de valentía y hacer lo que saben que es lo correcto", afirmó Biden.



El demócrata acusa a Trump de utilizar el tema migratorio "como un arma en vez de resolverlo".



El magnate republicano calificó el discurso de Biden de "mentira descarada y patética", en un comunicado difundido por su equipo de campaña.



"Estados Unidos no necesita un proyecto de ley 'fronteriza' que no haga nada para disuadir la migración ilegal. Necesitamos un Presidente que utilice su autoridad ejecutiva para cerrar la frontera. Joe Biden claramente se niega a hacerlo, pero el Presidente Trump lo hará el primer día", si regresa a la Casa Blanca, amenazó.



