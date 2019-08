El empresario que renunció a su cargo por un amorío con agente rusa

Patrick Byrne, director ejecutivo de la empresa Overstock.com, anunció este jueves la renuncia a su cargo luego de que se filtrara y él admitiera que mantuvo una relación con una mujer rusa condenada por 'conspiración'.

La confesión del romance con Maria Butina, una agente rusa que sedujo a la élite de los grupos proarmas en Estados Unidos para infiltrarse en la clase política, convirtió a Byrne, según sus propias palabras, en alguien demasiado 'controvertido' para dirigir Overstock.com, una tienda online fundada a fines de la década de 1990.



Byrne admitió la semana pasada que durante tres años tuvo una relación con Butina, condenada por "conspiración" por seducir a altos cargos de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) con el objetivo de infiltrarse en la clase política estadounidense.



Butina es la única rusa arrestada y condenada por la investigación por la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y actualmente cumple una condena de 18 meses de prisión. El romance se conoció públicamente el 12 de agosto a través de artículos en Fox News.

Byrne respondió ese mismo día a la noticia con un extraño comunicado en la página web de Overstock, aludiendo al llamado "Deep State" ("Estado Profundo"), teoría conspirativa que sostiene que una coalición clandestina de burócratas ejerce realmente el poder en Estados Unidos.



En el comunicado, Byrne afirma haber colaborado activamente con las fuerzas del orden, a las que se refiere como "Men in Black" (en referencia a la película protagonizada por Will Smith) después de que se dio cuenta que algo andaba mal.



En una entrevista con el diario The New York Times, Byrne dijo que había conocido a la joven espía pelirroja en una convención libertaria en Las Vegas y que su insistencia en reunirse con miembros de la campaña presidencial de Hillary Clinton y de Donald Trump le generó dudas.



Este jueves Byrne anunció su renuncia con un nuevo comunicado, argumentando que se había convertido en alguien "demasiado controvertido" para dirigir la empresa y que no quería "obstaculizar posibles discusiones estratégicas" sobre el futuro de la compañía. "Le deseo a todos los accionistas un camino tranquilo y sin baches y no se olviden de comprar en Overstock.com", dijo.



Las acciones de Overstock.com subieron 8,31% el jueves después del anuncio de la dimisión del directivo.



