El duro mensaje de Jimmy Kimmel a Donald Trump en los Óscar 2024: 'Ya pasó la prisión'

momento de tensión y humor se vivió durante los Premios Óscar 2024. En medio de la ceremonia, Jimmy Kimmel, quien estuvo a cargo de la conducción durante la noche, leyó un vivo una publicación de Donald Trump sobre su desempeño en ese rol. Con soltura y entre las risas de los nominados, el presentador respondió de manera muy contundente. Un. En medio de la ceremonia,, quien estuvo a cargo de la conducción durante la noche,en ese rol. Con soltura y entre las risas de los nominados,

el expresidente Trump no se privó de opinar sobre lo que ocurría, con duras palabras contra la labor de Kimmel y la organización en general. Lejos de ignorarlo, la figura estadounidense no se quedó atrás y salió al cruce. Como cada año, los Óscar dejaron mucho que hablar. Más allá de las ternas y premiaciones, algunos sucesos inesperados que se dieron durante la gala se llevaron todas las miradas. En ese sentido,y la organización en general. Lejos de ignorarlo, la figura estadounidense no se quedó atrás y salió al cruce.

El momento de la transmisión fue ampliamente difundido en redes sociales. En el comienzo del fragmento, Kimmel agradeció su presencia y aclaró que tenía claro que el show no era sobre él, sino sobre las figuras nominadas. A pesar de esto, se tomó un minuto para hablar del cruce. "Estoy muy orgulloso de algo que me preguntaba si podía compartir con ustedes. Acabo de recibir una reseña", expresó el conductor mientras sacaba su celular del bolsillo.

A continuación, sin decir quién era el autor de la opinión, leyó la publicación de Trump, en donde el candidato republicano lo criticó duramente por su labor como presentador de los Premios Óscar. "Vean si pueden adivinar cuál expresidente acaba de publicar eso", lanzó el actor con ironía entre las risas de todos los presentes. A continuación, cerró con una dura respuesta: "Gracias, presidente Trump. Gracias por mirar, estoy sorprendido, ¿no pasó su hora de prisión?". La traducción responde a un juego de palabras de Kimmel, quien expresó "isn't it past your jail time?", modificando la clásica pregunta "isn't it past your bed time?", que se refiere a la hora de dormir.

El mensaje de Donald Trump contra Jimmy Kimmel durante los Premios Óscar 2024

Durante la ceremonia, el expresidente se refirió al tema en Truth Social, la red social que creó en 2021. En su mensaje, Trump definió a Kimmel como el "peor presentador" de los Óscar y aseguró que en la apertura "intentó ser algo que no es". Además, pidió su reemplazo con otra figura de la cadena ABC, que estuvo a cargo de la transmisión este año.