El devastador fenómeno que generó la temporada de huracanes en Florida

Como resultado de los huracanes que afectaron a Florida en el último tiempo, hubo una gran serie de consecuencias. Una de las más notorias tiene que ver con la fauna local. A pesar de que muchas especies pueden anticipar el fenómeno y moverse preventivamente para evitarlo, las autoridades y los habitantes del estado fueron testigo de muchos animales que fueron desplazados de su hábitat natural.

De acuerdo a lo que explicó Kelly Sloan, directora de la fauna costera de la Sanibel-Captiva Conservation Foundation, a FOX Weather, muchos animales fueron movidos kilómetros como consecuencia del huracán Idalia, que azotó Florida a fines de agosto de este año. Como consecuencia de este fenómeno natural, se vio una escena muy particular: flamencos distribuidos en distintos puntos del estado y hasta en Wisconsin. La referente de la fundación explicó que esto les causa preocupación, porque muchos fueron desplazados a climas muy distintos a su hábitat, pero igualmente aclaró que deben esperar para ver las consecuencias.

Animales fuera de su hábitat, la consecuencia de los huracanes en Florida

En la misma línea de lo que ocurrió con los flamencos y la sorpresa que generó este hecho, hubo otras imágenes que también llamaron la atención de los expertos. Según la información que recopiló el citado medio, los manatíes fueron grandes víctimas de los desastres naturales.

El huracán Idalia causó que mucha agua fuera movida hacia la superficie, con grandes inundaciones en distintos puntos de Florida. Como consecuencia de esto, los manatíes también se movieron en esa dirección. El problema se generó con la normalización de la situación, ya que estos animales quedan atrapados al bajar la marea y tienen dificultades para regresar al agua.

Daños en Horseshoe Beach, Florida tras el paso del huracán Idalia Foto: EFE

A pesar de estos casos en particular, el relevo que realizaron las autoridades arrojó que la situación no fue tan grave como se preveía, especialmente en el ámbito de las aves. Gracias a la formación de barrancos, encontraron refugio y una buena fuente de alimento. En lo que refiere a las playas, el desastre natural dañó parte de la vegetación de las dunas, que sirve como alimento para tortugas marinas y otras especies, pero afortunadamente no fue de la magnitud esperada.