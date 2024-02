El decepcionante fenómeno que afecta a la mitad de los graduados en Estados Unidos

Un estudio reciente llevado a cabo por institutos muestra una preocupante realidad en Estados Unidos: la mitad de los graduados universitarios están en trabajos que no requieren un título de ese nivel o en el que no aplican ninguno de los conocimientos o habilidades adquiridas durante su proceso educativo. En cuanto a las razones, los expertos encontraron una mezcla de motivos que explican esto.

Históricamente, parte de la concepción de una vida exitosa en EE. UU. incluía realizar estudios universitarios al finalizar la escuela y luego conseguir un trabajo relacionado. Al salir de la universidad, los jóvenes se encontraban con empleos bien pagos y fáciles de conseguir que les significarían un sustento de por vida. Sin embargo, las estadísticas recientes parecen indicar otra situación.

Un informe realizado en conjunto por el Burning Glass Institute y el Strada Institute for the Future of Work, y citado por CBS News, indica que la mitad de los graduados de universidades se encuentran ante el mencionado problema en el ámbito laboral. Además de ser un problema en el presente, no solo a nivel profesional sino también por tener salarios más bajos, representa una dinámica difícil de romper a futuro, ya que con el correr del tiempo será cada vez más difícil insertarse en otro campo laboral.

Las razones que explican este motivo son múltiples, pero mayormente se concentran en la demanda y la cantidad de graduados que tiene cada carrera y en un cambio en la metodología de búsqueda de los empleadores, donde se valora más la experiencia relevante que los estudios.

Consejos para que los graduados universitarios de Estados Unidos consigan mejores empleos

Aunque no hay una solución infalible, los autores del estudio señalan algunas acciones que se pueden llevar a cabo para obtener mejores posibilidades laborales al salir de la universidad en Estados Unidos. En primer lugar, se recomienda meditar profundamente la carrera y chequear cuál es la salida laboral, ya que en muchos casos la demanda no alcanza a satisfacer la cantidad de profesionales del área que existen.

Estudiar en una universidad ya no garantiza un buen trabajo en Estados Unidos, según un estudio. Foto: iStock

En paralelo, el estudio también menciona la importancia de hacer pasantías relacionadas con el campo de estudio durante la carrera. Para graficar esta situación, se plantea el escenario en el que años después de conseguir un título, un empleador se fijará mucho más en la experiencia laboral: si hay trabajos previos que nada tienen que ver con ese puesto de trabajo, el título perderá peso y relevancia.