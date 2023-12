El daño que sufren cada vez más migrantes en la frontera de Estados Unidos

Por la altura del muro y las características de las restricciones en la frontera de Estados Unidos y México, cada vez se conocen más casos de migrantes que se lesionan por intentar cruzar el muro que se construyó durante la gestión de Donald Trump. Los hechos registrados en la cercanía van desde lesiones menores hasta golpes que pueden poner en riesgo la vida.

La crisis migratoria es uno de los temas que genera preocupación en EE. UU. hace tiempo. Ante la gran cantidad de indocumentados que quieren ingresar al territorio estadounidense, los distintos gobiernos federales y estatales adoptaron diversas estrategias. Una de las que más controversia generó fue el muro propuesto por Trump, el cual desde 2017 reemplazó a la barrera de acero que existía hasta aquel entonces.

Actualmente, la estructura que separa la frontera entre Estados Unidos y México tiene una altura de treinta pies, que se traduce en poco más de nueve metros. Al intentar escalar y cruzar esta división entre los países, se produjeron muchas caídas, según un reporte de Telemundo. Médicos de la zona debieron atender casos que van desde lesiones en brazos y piernas hasta golpes que tienen una gravedad similar a un accidente de tráfico y complican la vida.

Inmigrantes sufren lesiones en la frontera de Estados Unidos y México

Los datos del hospital Texas Tech ubicado en la ciudad de El Paso, el cual se encarga de atender varios casos que ocurren en ese tramo de la frontera, citados por el mencionado medio, indican que durante el primer semestre de 2023 se tuvo que atender a 178 migrantes por fracturas y heridas de gravedad.

Las caídas en el muro en la frontera entre México y Estados Unidos generan heridas graves en migrantes Foto: EFE/Gary Williams

Dentro de los motivos que causan esta situación, no se encuentran solo las características del muro, sino también las circunstancias que generan apuro. El problema no es trepar del lado mexicano, donde coyotes ponen escaleras, sino bajar en EE. UU. Al ver autoridades de la patrulla fronteriza, muchos indocumentados se apuran a bajar y tienen accidentes. A su vez, en ocasiones los propios coyotes apuran a los inmigrantes para no ser descubiertos.