El Departamento de Energía de Estados Unidos se ha unido a otros organismos federales como el FBI en su conclusión de que el covid "muy probablemente" se originó por una fuga en un laboratorio chino. Sin embargo, la Casa Blanca mencionó que la inteligencia estadounidense está dividida por la reciente conclusión.

La afirmación, consignada en un informe clasificado por la oficina de Avril Haines, directora Nacional de Inteligencia, marca un cambio de postura en el Departamento de Energía, que antes se había mostrado indeciso sobre el origen del virus.

De hecho, personas que tuvieron acceso al informe clasificado, citadas por Wall Street Journal y The New York Times, afirman que el departamento hizo su juicio con "poca confianza", resaltando cómo las diferentes agencias estadounidenses permanecen divididas sobre los orígenes del covid-19, la pandemia que azotó el mundo a comienzos de 2020.

La conclusión, resultado de un supuesto nuevo análisis de inteligencia, es significativa Foto: iStock

Wall Street Journal apunta que otros cuatro departamentos estadounidenses siguen considerando que, probablemente, el brote de coronavirus fue resultado de una transmisión natural, mientras que otros dos se muestran indecisos.



El periódico neoyorquino apunta que la conclusión del Departamento de Energía es el resultado de la lectura de nuevos datos de inteligencia y considera esta conclusión significativa porque esta agencia supervisa una red de 17 laboratorios nacionales estadounidenses, algunos de los cuales llevan a cabo investigaciones biológicas avanzadas.



Sin embargo, el Journal apunta que el Departamento de Energía hace esta aseveración con "baja confianza", mientras que cuando el FBI llegó a la misma conclusión en 2021 calificó su nivel de confianza de "moderado".

Dependiendo de la calidad de la información y de su procedencia, los servicios de inteligencia estadounidenses suelen asignar a sus conclusiones tres niveles de confianza: alto, moderado y bajo.



El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se negó a confirmar o negar la veracidad de la información publicada por The Wall Street Journal.



En una entrevista este domingo en CNN, Sullivan se limitó a destacar que la inteligencia de EE. UU. no ha llegado aún a una respuesta definitiva sobre el origen de la covid-19 y, mientras algunas agencias creen que el virus se originó en un laboratorio, otras alegan que no tienen suficiente información para llegar a una conclusión.



El presidente de EE. UU., Joe Biden, le pidió al inicio de su mandato, en mayo de 2021, a la comunidad de inteligencia que investigara los orígenes de la pandemia.

AFP Y EFE

