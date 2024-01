El contexto sociopolítico que también explicaría el descontento de los estadounidenses

El famoso slogan "Es la economía, estúpido" de la campaña presidencial de Bill Clinton, en 1992, se creía que captaba la principal preocupación de los votantes estadounidenses de cualquier elección. ¿Se reivindicará ese mantra una vez más este año?

Aunque es prematuro declarar una victoria en materia económica, la inflación parece haber sido controlada sin desencadenar una recesión. El mercado laboral se mantiene firme y las políticas del Presidente Joe Biden han beneficiado de forma desproporcionada a los estadounidenses con ingresos bajos (aún queda mucho por hacer). Sin embargo, encuesta tras encuesta, las personas expresan una profunda insatisfacción por cómo se está liderando el país.



El descontento no es solo con Biden, sino que se extiende a todos los "principales líderes económicos", incluido el presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, que ni siquiera fue nombrado por la actual administración. Este descontento no puede atribuirse a las recientes decisiones de política exterior en Oriente Medio, porque las bajas cifras de aprobación son anteriores al atentado de Hamás del 7 de octubre. En cambio, parece haber una fuerte desconexión entre la forma en que los economistas ven el estado de la economía estadounidense y la percepción de la gente sobre su propio bienestar.



Lo que hay de fondo

¿Cuál es la explicación? Una hipótesis es la desigualdad. Por un lado, la desigualdad de ingresos estándar -medida por el coeficiente de Gini o la dispersión salarial- no explica obviamente el creciente descontento. Tras aumentar en las décadas anteriores, la desigualdad de ingresos se ha mantenido estable en los últimos años, y las políticas de Biden han tratado explícitamente de abordarla.



Por otra parte, las desigualdades en el sector salud o entre regiones siguen siendo flagrantes, y las políticas económicas actuales no pueden hacer mucho por revertirlas a corto plazo. Aún más importante es la creciente sensación entre la gente de muchas partes del país de que las élites políticas y académicas se han olvidado de ellos y se preocupan más por Palestina en Medio Oriente que por Palestina Oriental, en Ohio.



Una segunda hipótesis, especialmente relevante para la generación más joven, es que ha aumentado la incertidumbre sobre las perspectivas profesionales y económicas en un mundo marcado por la inteligencia artificial, los conflictos geopolíticos y el cambio climático. La movilidad ascendente de la que disfrutaban las generaciones anteriores ya no parece probable.



El problema de esta hipótesis es que se basa en una evaluación a posteriori de los logros de generaciones anteriores. En retrospectiva, sabemos que obtener un título universitario o superior y entrar en el mercado laboral a principios de la década de 1990 -en el inicio de la hiperglobalización y el rápido crecimiento económico- equivalía a ganar la lotería para los que tuvimos la suerte de hacerlo. En aquel momento, sin embargo, no teníamos ni idea de lo que estaba por venir. Las generaciones anteriores experimentaron las mismas ansiedades e incertidumbres cotidianas a las que se enfrenta hoy la generación más joven, pero éstas no provocaron el mismo descontento generalizado que se siente entre los jóvenes de ahora.



Una tercera hipótesis se centra en el declive general de las instituciones y la vida pública, que engloba desde la pérdida del discurso civil hasta la gerontocracia, la creciente polarización política y la parálisis política recurrente (pensemos en los techos de deuda y los cierres de gobierno). Puede que estas cuestiones sólo tengan tenues vínculos con la economía, pero contribuyen a la creciente desilusión con el funcionamiento de la democracia estadounidense.

Aspectos positivos

Una visión menos sombría es que el descontento actual es un subproducto del progreso que Estados Unidos ha realizado como sociedad. Mientras que algunas formas de desigualdad han aumentado, otras han disminuido notablemente. Pocos cuestionarían que las mujeres, los afroamericanos y los miembros de la comunidad LGBTQ+ tienen hoy muchas más oportunidades de competir que hace dos décadas, cuando todavía estaban excluidos de muchos campos. En términos relativos, los hombres blancos son los que más han perdido. Si vemos el mundo a través del prisma de una continua lucha de poder de suma cero, no debería sorprendernos la reacción de quienes están perdiendo privilegios que durante mucho tiempo dieron por sentados.



Otro aspecto "positivo" es que las fuentes preexistentes de descontento, como la desigualdad de trato, son más evidentes hoy, precisamente porque la gente es consciente de las nuevas oportunidades y de los factores que conducen al éxito (es decir, "cómo se juega el juego"). En lugar de sentirse satisfechos con lo que han conseguido, se centran en los aspectos en los que no han estado a la altura de sus aspiraciones.



Consideremos el caso de las admisiones universitarias de élite. La Universidad de Yale recibió unas 18.000 solicitudes para la promoción de 2007, frente a unas 52.000 para la promoción de 2027. Hace una generación, Yale podría haberse considerado fuera del alcance de todos salvo de unos pocos; pero ahora el sueño cada vez se acerca más, y las solicitudes han llovido. La otra cara de la moneda es la amargura que siente la familia de un solicitante tras ser rechazado por una universidad de élite. Lo que se llevan de la experiencia no es que tuvieran una oportunidad, sino que la promesa no se materializó.

La misma decepción que surge de las promesas incumplidas en un mundo de aspiraciones crecientes puede explicar el descontento en muchos otros contextos, desde el avance de las carreras profesionales hasta el destino de las empresas. El lado positivo es que la gente se siente con fuerzas para aspirar al siguiente peldaño de la escalera.

Como suele ocurrir con los fenómenos sociales, es probable que el origen del descontento actual sea multidimensional e incluya elementos de todas las razones anteriores que explican la sensación actual, así como de otras motivaciones. Aunque a un economista le cueste admitirlo, una cosa es cierta: no es sólo la economía, estúpido.

PINELOPI KOUJIANOU GOLDBERG (*)

© PROJECT SYNDICATE

NEW HAVEN



(*) ex economista jefe del Grupo del Banco Mundial y redactora jefe de la American Economic Review, catedrática de Economía en la Universidad de Yale.