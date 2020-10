El cónsul le responde 

Cónsules de la Embajada de EE. UU. en Colombia responden preguntas de los internautas de EL TIEMPO.COM.



A inicios de marzo, yo (52 años), mi esposa (49 años) y mi mamá (81 años) solicitamos nuestra primera visa de turismo a los Estados Unidos.



El sistema de citas en línea nos informó que mi esposa y yo debemos presentarnos en la Embajada para una entrevista, pero mi mamá no. Por lo tanto, mi mamá envió su solicitud, pero mi esposa y yo estamos esperando hasta que ustedes reanuden las operaciones de rutina para así poder programar citas para las entrevistas.



¿Estamos entendiendo correctamente los requisitos para tener una entrevista? Además, aunque sé que el covid-19 impactó la vida de todos y entiendo que los retrasos son inevitables, estoy muy preocupado por la situación de mi mamá. ¿Está seguro su pasaporte colombiano? ¿Cuál es el estado de su solicitud?

Esperamos que usted - y todos nuestros solicitantes - se encuentren muy bien mientras que juntos enfrentamos estos tiempos desafiantes. Primero, le aseguramos que el pasaporte colombiano de su mamá, tal como lo envió en su solicitud de visa, está seguro en nuestras instalaciones.



Segundo, aunque tuvimos que suspender nuestros servicios de rutina debido a la pandemia de covid-19, hemos reanudado el procesamiento de algunas solicitudes de visa que no requieren entrevista.



Como pudo notar, nuestro sistema de programación de citas le indica automáticamente si usted requiere o no de una entrevista. Tiene razón en que debido a que su mamá es mayor de 79 años, no requiere una entrevista en persona para su primera solicitud de visa de turista para los Estados Unidos.



En general, no exigimos la entrevista si usted reside en Colombia y es menor de 14 años o mayor de 79 años. Es por esto que, dadas sus edades, usted y su esposa deben ser entrevistados como parte del proceso de solicitud de visa.

Adicionalmente, algunos solicitantes sin importar su edad, pueden renovar una visa de Estados Unidos vencida o a punto de vencer sin la necesidad de una entrevista en persona. Dicha visa debe haber sido otorgada con la máxima validez permitida y encontrarse vigente o haber vencido en los últimos 24 meses. Esto puede aplicar para visas de turismo/negocios (B1/B2) y visas de tripulante (C1/D).



Sede de la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Foto: EL TIEMPO

Aunque estamos procesando solicitudes de visa que no requieren entrevista, como la de su mamá, por favor tenga presente que no podemos culminar nuestro proceso tan rápido como lo hacíamos antes de la pandemia de covid-19.



Apreciamos su paciencia – y la de todos nuestros solicitantes – durante estos tiempos desafiantes.



Además, aunque nuestros servicios habituales de visa permanecen suspendidos, estamos recibiendo solicitudes de emergencia. Si tiene una verdadera emergencia y necesita viajar a los Estados Unidos, puede solicitar una cita prioritaria. Para obtener más información acerca de esto y sobre visas de no inmigrante, consulte: https://co.usembassy.gov/es/visas-es/.



Extrañamos hablar con los cientos de solicitantes de visa que solíamos entrevistar cada día y esperamos volver a verlos pronto. Sin embargo, por ahora no podemos asegurar cuándo se reanudaran las operaciones rutinarias.



Nuestra principal preocupación sigue siendo la salud, seguridad y bienestar de nuestro personal y de ustedes, nuestros solicitantes. Cuando sea seguro reanudar las citas de rutina para entrevista de visas, lo anunciaremos en nuestras redes sociales – Facebook, Twitter e Instagram – y en nuestra página web.



CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS



