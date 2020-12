El cónsul le responde / ¿Necesito pedir ayuda para solicitar la visa?

Cónsules de la Embajada de EE. UU. en Colombia responden preguntas de los internautas de EL TIEMPO.COM



Estoy diligenciando mi solicitud de visa de no inmigrante para tenerla lista cuando la Sección Consular en Bogotá reanude sus servicios. Tengo muchas dudas acerca de si debo pedir ayuda a mi familia y amigos, o incluso a un profesional. He escuchado muchos puntos de vista diferentes. ¿Qué recomienda la Embajada de los Estados Unidos?

Estamos seguros de que usted —y la gran mayoría de los solicitantes de visas de no inmigrante—, pueden diligenciar por sí mismos la solicitud de visa de Estados Unidos, a la cual nos referimos como formulario DS-160.



Cada solicitante es personalmente responsable de asegurar que la información en el formulario sea exacta y, ¿quién conoce mejor que usted sus planes de viaje e información personal?



Aunque el formulario en línea DS-160 está en inglés, el sitio web le proporcionará una traducción al español si ubica el cursor del mouse sobre las preguntas.



Además, tenemos un video en nuestra página de Facebook que le muestra el paso a paso de todo el proceso e información de cómo solicitar su visa de acuerdo con nuestra campaña “Tu visa, tu trámite”.



Los padres de menores de edad pueden diligenciar la solicitud de sus hijos. De igual manera, entendemos que los hijos adultos a menudo ayudan a sus padres que son mayores a completar la solicitud. Si alguien le ayuda, simplemente registre esa información en el formulario DS-160.



Si al final opta por utilizar los servicios de un agente de visas o de viajes, usted debe indicar la información de quien lo ayudó. Sin embargo, sea cauteloso con los tramitadores de visas o los agentes que le cobran por diligenciar su solicitud.



Diríjase aquí para verificar las tarifas actuales de las solicitudes de visas para evitar pagar de más.

Sede de la embajada de Estados Unidos en Bogotá Foto: EL TIEMPO

Además, tenga en cuenta que la información que se encuentra fuera de nuestros sitios web oficiales puede ser inexacta o estar desactualizada. Consulte solo los sitios web oficiales del Gobierno de EE. UU. cuando busque información sobre el proceso de solicitud de visa de Estados Unidos.



Desafortunadamente, hay personas que intentarán aprovecharse del proceso de solicitud de visa para recopilar su información, estafarlo o involucrarlo en un fraude (por lo general, sin que usted lo sepa).



Lea la advertencia de fraude del Gobierno de EE. UU. Proteja su información personal del robo de identidad.



Si bien la mayoría de los solicitantes aspiran a visas de turista, hay más de 20 tipos de visas de no inmigrante, entre ellas las visas de estudiante, de trabajo, de visitante de intercambio y de inversionista.



El requisito de reportar si alguien lo ayudó a diligenciar su solicitud aplica para todos los tipos de visas.



Si usted no informa quién completó su solicitud por usted, esta pudiera ser negada. Incluso, si obtuviera su visa, esta pudiera ser revocada si la Embajada de Estados Unidos descubre más adelante que usted sí recibió ayuda y no lo incluyó en el formulario DS-160.



Para información general sobre el proceso, así como documentos requeridos, tarifas de visas, programación de citas y servicios de entrega de documentos, consulte aquí.



Recuerde que, debido a la pandemia del covid-19, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá actualmente está programando citas de visa de no inmigrante solo para casos de emergencia y otros viajes urgentes.



Para obtener información actualizada sobre el estado de nuestros servicios y otras noticias, visítenos periódicamente en las redes sociales —Facebook, Twitter e Instagram— y en nuestro sitio web.

