El cónsul le responde / ¿Estoy en riesgo de perder mi residencia?

Cónsules de la Embajada de EE. UU. en Colombia responden preguntas de los internautas de EL TIEMPO.COM

Soy colombiano con estatus de residente en los Estados Unidos. Vine a Colombia el año pasado a pasar navidad con mi familia y a celebrar el cumpleaños de mi madre en marzo.



Debido al covid-19, mi vuelo de regreso en abril fue cancelado y he estado aquí casi 11 meses. ¿Estoy en riesgo de perder mi estatus de residente? ¿Se ve afectada mi capacidad para abordar un vuelo de regreso a los Estados Unidos?

Si bien los residentes legales permanentes (LPR, por sus siglas en inglés) son libres de viajar fuera de los Estados Unidos temporalmente, entendemos su preocupación dada la inesperada extensión de su estadía aquí en Colombia. En general, estar fuera de los Estados Unidos por un año o menos no representa ningún inconveniente, siempre y cuando pueda demostrar que su intención desde el inicio de su viaje era regresar a vivir a los Estados Unidos.



Si puede, debería regresar a los Estados Unidos antes de haber estado fuera todo un año. Actualmente, hay vuelos comerciales directos de forma regular a varias ciudades de los Estados Unidos. (Por cierto, si ha estado fuera de los Estados Unidos por menos de un año y su Tarjeta de Residente Permanente [Tarjeta Verde o Green Card] está perdida o ha vencido, puede solicitar una carta de transporte en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá siguiendo estas instrucciones.)

Para futuras ocasiones, si planea salir de los Estados Unidos por más de un año, debería solicitar un permiso de reingreso ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) antes de salir. Con un permiso de reingreso, normalmente puede permanecer fuera de los Estados Unidos hasta por dos años. Para solicitarlo, utilice el Formulario I-131.



Si por algún motivo permanece fuera de los Estados Unidos por más de un año o más tiempo del permitido por su permiso de reingreso, tiene dos opciones para regresar a los Estados Unidos: solicitar una visa de residente que retorna o abandonar su estatus de residente y solicitar una visa diferente, como una visa de turista. (Sin embargo, hay una excepción: si su Tarjeta Verde tenía una validez de 10 años, todavía puede utilizarla para viajar, aunque haya vencido.)



Le sugerimos informarse acerca de las dos opciones, pero puede iniciar por preguntarse: ¿dónde vive y dónde va de visita? Tenga en cuenta que la Tarjeta Verde le permite vivir en Estados Unidos, mientras que la visa de turista se utiliza para visitas temporales. Asegúrese de entender los requisitos de ambas opciones, ya que solo podemos emitir su visa si usted cumple con los requisitos. ¡El beneficio no es automático!

Para solicitar una visa de residente que retorna, necesitará demostrar que intentó regresar a tiempo pero no le fue posible por razones de fuerza mayor. Para más información, ingrese aquí y aquí.



Si su solicitud de visa de residente que retorna (SB-1) es rechazada o usted decide que la visa SB-1 no es la adecuada para usted, podría ser elegible para una visa de no inmigrante, como una visa de turista. La mayoría de visas de no inmigrante, incluyendo la visa de turista B1/B2, exige que demuestre que no abandonará su residencia fuera de los Estados Unidos.



Si ya no puede cumplir con los requisitos para mantener su residencia legal permanente, puede abandonar su residencia de los Estados Unidos utilizando el formulario I-407. Esta es una decisión que no debe tomar a la ligera.



Por favor consulte aquí información de USCIS acerca de cómo viajar fuera de los Estados Unidos como residente legal permanente (LPR). Para novedades y otras noticias, por favor visítenos en nuestras redes sociales – Facebook, Twitter e Instagram – y en nuestra página web.



