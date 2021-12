Desde los 17 años, Williams 'Pilito' Hincapié ha trabajado para los grandes artistas de toda Latinoamérica. Su talento para la producción y dirección de video, y visuales, lo han llevado a la cima del éxito dentro de la industria del entretenimiento en Colombia y ahora, en Estados Unidos.



Artistas como Silvestre Dangond, Sebastián Yatra, Maluma, Marc Anthony, Fanny Lu, Prince Royce, Anuel, Zion y Lenox, Aventura y Nicky Jam han confiado en su talento para crear escenarios y atmósferas inigualables en sus conciertos y streamings.



Uno de sus últimos megaconciertos fue el realizado por el grupo de bachata Aventura, en el Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles, California, donde más de 60.000 personas disfrutaron no solo de la música sino de efectos visuales fascinantes y experiencias en video.



Dentro de sus producciones más recientes se encuentra el exitoso especial de Arthur Hanlon para HBO, 'Piano y mujer', que fue catalogado como “imperdible” por la prensa estadounidense, incluida la revista Billboard en Inglés.



También fue la mente maestra detrás del talk show protagonizado por Nicky Jam 'The rockstar show', en el cual el puertorriqueño entrevistó, entre otras celebridades, a Karol G, Arcángel y Luis Fonsi.



¿Cuál crees que es el diferencial de su trabajo?



Realmente creo que es mi background en la música. En mi familia crecimos en un ambiente muy musical. Mi padre era productor musical y mis hermanos también son productores e ingenieros de sonido, ganadores de latin Grammys. Entonces todo este conocimiento de los instrumentos, los ritmos y géneros musicales y el hecho de haber nacido en un hogar donde se respiraba música me hacen ser un productor de video que no solo ve, sino que vive y siente la música de tal manera que puede compaginar, de forma orgánica, el sonido con los efectos visuales y el video como tal.



Adicionalmente, me he esforzado mucho por crear un estilo de video en el que las personas puedan sentir a su artista de forma tan cercana, que olviden el hecho de estar viendo una pantalla y esto funciona en ambas vías: mi cliente se siente cerca del público al mirar las cámaras y el público se siente cerca de su ídolo a pesar de estar viéndolo, ya sea en en el último asiento de un súper estadio o en la sala de su casa si es que lo está viendo en línea.



¿Cuáles son las claves para destacarse dentro de la industria?



La ética y la cultura laboral de los colombianos es lo que me ha hecho diferente. Como colombianos siempre damos la milla extra y nos involucramos tanto en nuestro trabajo que se convierte en nuestra segunda naturaleza y por eso lo que creamos tiene tanto impacto en el mundo del entretenimiento. No solo le gusta a las personas sino que deja una huella muy difícil de borrar.



¿Cuál es el futuro de los artistas visuales como usted?



Creo que en este nuevo mundo que nos ha dejado la pandemia del covid-19, las pantallas y el contenido visual en general van a seguir en auge. Ahora mismo a donde quiera que vayamos hay pantallas de video presente. No se trata solo de televisores ni displays sino de algo que se ha vuelto necesario en nuestras vidas. De hecho, ir a lugares donde no hay pantallas de video es muy inusual en estos días. Entonces cada vez va a ser más importante el contenido que desplegamos en esas pantallas y ahí es donde artistas como yo vamos a seguir brillando. Ya sean conciertos, eventos masivos, matrimonios, festivales, exposiciones de arte, hasta en la calles, vamos a tener la posibilidad de mostrar nuestro talento y darnos a conocer.



REDACCIÓN EL TIEMPO

