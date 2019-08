Los extraños ‘regalos’ que deja un desconocido en casas de EE. UU.

Varios residentes del condado de Henrico, ubicado en el estado de Virginia (EE. UU.) han encontrado al frente de las puertas de sus casas un extraño y misterioso ‘regalo’: un viejo televisor.

Medios de comunicación de ese país han registrado el hecho y aseguran que al menos unos 50 residentes de la zona recibieron uno de estos aparatos en la entrada de sus hogares.



El primer noticiero en llegar hasta el condado fue WTVR, una cadena adscrita a CBS, el cual contó que exactamente un año después (en agosto del 2018) volvió a registrarse este extraño episodio.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que abandona los aparatos en los porches de las casas. Sin embargo, algunos de los residentes de las zonas tienen instaladas cámaras en las chapa de la puerta de entrada. En ellas quedó registrado el momento en que se ve a alguien dejar el objeto.



Se trata de un sujeto, vestido con un pantalón y chaqueta azul, quien se acerca con un televisor en sus manos a la entrada de las casas. Luego, a un metro de la entrada lo descarga. Luego, saluda a la cámara y se va. Sin embargo, su rostro y cabeza están cubiertos –precisamente- también con uno de estos viejos ejemplares como si se tratara de una máscara para ocultar su rostro.



Michael Kroll, uno de los vecinos que recibió este presente, declaró para WTVR que en la mañana del pasado 11 de agosto fue a pasear a sus perros cuando encontró un televisor en la entrada su puerta. “Pensé que mi hijo lo había traído a casa, pero aparentemente no”, dijo. Y agregó: “creo que es solo una broma”.

Ese mismo medio reportó que la Policía fue hasta el lugar, entrevistó a los afectados y procedió a retirar los aparatos de los lugares. “Muchos residentes fueron alertados por sus dispositivos de seguridad de estas entregas no deseadas”, dijo la Policía.



Por su parte, The Washington Post dijo que las autoridades bautizaron al sujeto como ‘TV Santa Claus’ y descartan presentar cargos contra este sujeto, además de que anunciaron que no planean investigar a fondo la situación.



Hasta ahora, las hipótesis que dan los medios internacionales es que se trataría de una broma por parte de jóvenes. Sin embargo, la pregunta que aún no se responden es de dónde salen tantos televisores viejos en una época en la que se consideran obsoletos.



