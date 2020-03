Los colombianos varados en Houston por restricciones del coronavirus

Carlos Andrés Hernández, de 11 años, es un piloto de karts de Tunja que desde principio de año se fue con su papá a Estados Unidos para competir en varios eventos en Florida. Ambos estaban radicados en Austin (Texas) mientras transcurrían sus compromisos deportivos. El plan era volver a Colombia el 1°. de abril.



Sin embargo, el avance del coronavirus obligó a estos colombianos a cambiar sus planes. Luego de que el gobierno anunció la prohibición de la llegada de vuelos internacionales a partir de este 23 de marzo a partir de la medianoche, Luis Carlos (su papá) y Carlos Andrés se comunicaron con United Airlines para cambiar las fechas de sus viajes y llegar al país antes de que empezara la restricción.



El viaje estaba programado para el pasado sábado 21 de marzo, saliendo desde Austin hasta Houston, a las 2:30 p.m. Allí harían la conexión a Bogotá a las 4:45 p.m. Sin embargo, la compañía canceló los vuelos y los reprogramó para el domingo 22 de marzo a la misma hora. Ese domingo United reorganizó el itinerario y volvió a cambiarles las horas: Austin – Houston a las 5:30 p.m. y Houston – Bogotá a las 11:59 p.m.



Padre e hijo viajaron sin problema en el primer vuelo, pero sobre las 8 de la noche cancelaron el vuelo hacia Colombia debido a las restricciones que entraban en vigor esa media noche. Pero, ¿qué razón les dio la aerolínea a estos pasajeros?



“En un correo nos dicen que el vuelo ha sido aplazado para el domingo. Luego que el vuelo fue pospuesto. El vuelo era primero a las 2:30 p.m. a Houston y luego a las 4:45 p.m. a Colombia, donde perfectamente hubiéramos podido viajar pero no tenemos la razón de por qué nos sacaron del vuelo”, contó Hernández.

Este es el pase de abordar del hijo de Luis Carlos Hernández. Foto: Cortesía

Pero Luis Carlos y Carlos Andrés no fueron los únicos que se vieron afectados por esta situación. Junto a ellos viajaron al menos 47 colombianos que estaban en una situación similar. United les ofreció a ellos volver a la ciudad donde comenzaron el viaje, pero no todos aceptaron. La mayoría son turistas que no tienen a dónde volver y lo único que podían hacer era buscar el regreso a Colombia. En total, en Houston se quedaron 37 personas.



William Hernández, de 40 años, es otra persona que está varada en Texas. Él viajó a Estados Unidos a finales de febrero para hacer turismo. Su regreso al país también tuvo que adelantarse debido a las restricciones en los vuelos. Hernández dijo que habló con la aerolínea antes de comprar los tiquetes para asegurarse de que su regreso podía efectuarse y recibió una respuesta positiva, pero en la noche del 22 de marzo recibió un mensaje con la cancelación del vuelo 1009.



William Hernández venía rumbo a Colombia desde Boston, hizo escala en Newak y luego llegó a Austin. “Mi maleta se quedó en Newark. Estoy tratando que mi maleta llegué aquí a Houston porque yo solo cargo mi maleta de mano, pero toda mi ropa está en el otro equipaje. Yo estoy con la misma ropa hace cuatro días”, dijo.

Las pantallas del aeropuerto indicabn a las 10:15 p.m. del domingo 22 de marzo que el vuelo 1009 de United estaba a tiempo según intinerario. Foto: Cortesía

Los colombianos afectados pidieron explicaciones en el puesto de atención de la aerolínea y aseguran que trabajadores de United imprimieron un tuit del presidente Iván Duque en el que anuncia la decisión de cancelar los vuelos. A partir de ahí, todo es confusión para estos colombianos que tuvieron que pasar esa noche en el aeropuerto.



Varios de ellos denunciaron malos tratos por parte del personal de la aerolínea. Henry Tamayo, de 45 años y quien vive en Neiva, es otro colombiano afectado. Según narran sus compañeros, Tamayo fue elegido como una suerte de “vocero” para liderar la situación. Él era el encargado de pedir las respuestas respectivas para definir la situación de todos estos colombianos.



Según Tamayo, no recibieron el trato que esperaban por parte de la compañía y tampoco una respuesta satisfactoria. Incluso, dijo que un funcionario de United fue grosero con él y le pidió ayuda a un policía para que lo sacaran del aeropuerto, a pesar de que los colombianos aseguran no estaban causando problemas. Sin embargo, Tamayo tuvo que pasar la noche fuera de ese lugar por orden de un agente.



“El funcionario le dijo al policía que necesitaba que yo me fuera. Ahí nos retiramos y cuando nos fuimos esta persona me señaló y le dijo que me necesitaba a mí afuera (del aeropuerto). Yo pedí una explicación y el trabajador de la aerolínea dijo que yo estaba fomentando ese “disturbio” y que eso no era permitido. Yo le expliqué al que yo estaba haciendo un reclamo porque necesitaba que la aerolínea me diera una solución. Pero el trabajador de United respondió: ‘no me interesa y te vas’”, le contó a Tamayo este medio cuando le preguntó su versión de los hechos.



EL TIEMPO trató de comunicarse con United vía correo electrónico, para conocer su versión de los hechos, pero aún no hay respuesta.



Un detalle particular de este episodio que denuncian estas personas es que, aunque el vuelo de United 1009 fue cancelado, la aplicación ‘Flight Stats’ -para hacerle seguimiento y rastreo a los vuelos- dice que el avión sí despegó en el Aeropuerto George Bush y aterrizó en Colombia sobre las 4:00 de la mañana del día 23. Según cuentan los colombianos, la aerolínea manifestó que el avión venía a Colombia a recoger ciudadanos estadounidenses.

La aplicación Flight Stats registró que el vuelo 1009 de United salió del aeropuerto en Houston y aterrizó el 23 de marzo en Bogotá. Foto: Archivo particular

Al día siguiente, y con los recursos que tenían, este grupo de colombianos se organizó para buscar ayuda. El lunes, varios de ellos fueron al consulado de Colombia en Houston. Según manifestaron, la cónsul Amelia Salgado y su equipo de trabajo les prestaron ayuda para conseguir un hotel a precio asequible y les proporcionaron comida, además de gestionar una solución a este problema.



EL TIEMPO pudo contactarse con Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos. Santos aseguró que ya tienen la autorización de la Aerocivil y de Migración Colombia para un eventual vuelo hacia el país.



“Estoy trabajando con el Vicepresidente de Asuntos Global y Corporativos de United para ver si los devolvemos lo más rápido posible. Ellos están trabajando con Avianca; estamos haciendo todo para que regresen en las próximas 48 horas”, dijo Santos.



Pero, ¿qué pasará con otros posibles pasajeros que estén necesitando una autorización para regresar a Colombia? El Embajador respondió que podría llegar a evaluarse caso por caso pero que ahora sus esfuerzos están concentrados en el regreso de estas familias que están en Houston.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

