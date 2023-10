El cargamento ilegal que se encontró inesperadamente en las playas de Texas

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por su sigla en inglés) incautó dos millonarios cargamentos de cocaína, valuado en US$2’300.000. Los paquetes estaban tirados en dos playas de Texas, por lo que de inmediato se inició una investigación por parte de las autoridades para hallar a los responsables de haberlo dejado allí.

El primer saco contenía 25 envoltorios de la droga y fue hallado en la playa de Boca Chica, en Brownsville. Días después, se encontró uno más en una las playas de la Isla del Padre. El hallazgo se dio a conocer el 23 de septiembre a través de redes sociales de la Gloria Chávez, jefa de la Patrulla Fronteriza del sector del Valle del Río Grande.

RGV agents discovered 25 bricks of cocaine that washed ashore on Boca Chica Beach in Brownsville, TX. An additional brick was found days later on Padre Island National Seashore. In total, nearly 75lbs of cocaine were seized with an estimated value of $2.3M!!! Great work Agents!🇺🇸 https://t.co/64txA9aObl">pic.twitter.com/64txA9aObl — Chief Patrol Agent Gloria I. Chavez (@USBPChiefRGV) https://twitter.com/USBPChiefRGV/status/1707023964000694471?ref_src=twsrc%5Etfw">September 27, 2023

Si bien no se dieron más detalles de cómo se localizaron estas sustancias ilícitas, lo que resultó más sorprendente para los agentes policiales es que la playa de Boca Chica, localizada a menos de un kilómetro de la plataforma de lanzamiento de la empresa SpaceX, es una zona tranquila, sin centros de reunión como tiendas o restaurantes. Las familias de Brownsville suelen frecuentar este sitio como punto de esparcimiento.

Operativo en autobús por la droga encontrada en Texas

Es común que en este cruce fronterizo sucedan sucesos similares, tan solo en los últimos días de setiembre la Patrulla Fronteriza reportó otro. Informó que agentes de la CBP localizaron un cargamento de cocaína en el Puente Internacional de Hidalgo, el pasado 23 de septiembre. El hallazgo sucedió en un autobús de pasajeros proveniente de México.

Los agentes incautaron 131 paquetes de cocaína, equivalentes a 153,56 kilos. Foto: CBP

Los agentes realizaron una inspección del vehículo y descubrieron 131 paquetes del narcótico, equivalentes a 153,56 kilogramos, con un valor de US$$4’520.192. Tanto la cocaína como el vehículo fueron confiscados por las autoridades.

A través de un comunicado, Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada Hidalgo, Pharr y Anzaldúas, declaró: “Estos narcóticos dañinos no llegarán a las calles estadounidenses gracias a nuestros oficiales de CBP que utilizaron todas las herramientas y recursos disponibles para detener este intento de contrabando”.