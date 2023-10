El bar cubano de Miami elegido como de los mejores del mundo tiene vistosas promociones

Para pasar un buen rato y olvidar el estrés del día nada como una buena copa en un gran lugar. Pero como las opciones son muy diversas, siempre es bueno tener una guía de cuáles son los bares que cuentan con la mejor atención y tragos, y uno ubicado en Miami, con raíces cubanas, está entre los mejores del mundo.

En la edición número 15 de la clasificación The World’s 50 Best Bars se dio a conocer que Café la Trova se ubica en el puesto número 24 de la lista, al lado de otros grandes como Sips, en Barcelona, que ocupó el primer lugar; y Double Chicken Please, de Nueva York o Handshake Speakeasy de la Ciudad de México en el tercer lugar.

Café la trova sirve cócteles clásicos e innovaciones Foto: cafelatrova.com

Café la Trova entre los mejores bares del mundo

El Café la Trova está ubicado en lo que se conoce como la Pequeña Habana de Miami y fue considerado en la lista porque, de acuerdo con los expertos, es toda una leyenda tanto entre los cubanos que se mudaron a Estados Unidos como entre los entusiastas de los cócteles.

El Café la trova tiene raíces cubanas Foto: cafelatrova.com

En la lista de ganadores se puede leer que Café la Trova es un destino imperdible en la animada escena de bares de Miami. En este lugar los asistentes serán atendidos por el cantinero maestro Julio Cabrera o por su hijo Andy quienes rinden homenaje a la isla detrás de la barra. De hecho Julio Cabrera es conocido como el padrino de la coctelería cantinera cubana moderna.

En la carta se pueden encontrar los clásicos cubanos como los Daiquiris y algunas bebidas originales como el Guayabero, una mezcla de tequila reposado, mermelada de guayaba, sirope de cayena, agave y lima. Quienes quieran visitarlo pueden aprovechar su hora feliz de todos los días con una selección de cócteles por un precio de US$7 que se combinan con algunos alimentos a buen precio.

Pero no solo se trata de tragos, en la cocina está la chef Michelle Bernstein, quien fue ganadora del premio James Beard. Y qué sería de un bar sin la música, en este caso hay presentaciones en vivo los siete días de la semana.

En el Café la trova hay música en vivo Foto: cafelatrova.com

Este bar también fue considerado en la edición 2020 de The World’s 50 Best Bars, pero en ese momento quedó en el lugar número 70. Poco a poco con su ambiente y sus innovadores cócteles fueron subiendo en la clasificación.