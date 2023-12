El artista plástico de 14 años que hizo una de las exposiciones más famosas de Miami

La edad no tiene que definir el talento. Y Romeo Parra Arias es el ejemplo de ello, pues con solo 14 años tomó por sorpresa a la escena artística de Miami. A lo largo de los últimos tres años ha pintado murales en Wyndwood, como parte de Art Basel, una feria de arte contemporáneo.

El artista, quien es hijo de Yudy Arias y primo del cantante Maluma, también acostumbra pintar retratos de reguetoneros famosos Ferxxo, Karol G o Manuel Turizo. Y se ha convertido en una de las revelaciones de Art Basel, gracias a sus murales en el que es considerado uno de los barrios más alternativos de Miami y epicentro de las artes en sur de Florida.

El joven nacido en Miami, pero de padres colombianos, habló sobre su incursión en el arte. “Como artista plástico, me inspira que las personas se identifiquen con mi arte, que es espontáneo y libre. Se me ocurre en el momento, sin planear. Siempre uso una combinación de óleos y aerosoles para mis canvas. He avanzado mucho en mi técnica, pero siempre estoy abierto a aprender más”, afirmó Parra Arias en un comunicado.

Compartió además que una de sus pasiones es pintar retratos de personajes famosos y celebridades, y con ello busca inspirar el arte en la gente más joven. Sobre como la ciudad de Miami ha influido en su manera de crear arte, dijo que aunque “es muy business” también le gusta mezclar el arte profundo con lo material.



Además, le ha permitido acercarse para colaborar con otros miembros de la comunidad artística de la ciudad como Súper Buda, CH Pulgarin y otros artistas internacionales. Describe la escena artística de Miami como “una mezcla entre exclusiva y arte callejero”.

Romeo Parra Arias es autodidacta. Lo que sabe lo ha aprendido a través de tutoriales de YouTube y de otros amigos artistas. Ahora tendrá la oportunidad de exhibir sus trabajos en Art Basel lo que espera le abra muchas puertas como nuevo artista y pueda llevar su mansaje sobre todos a los más jóvenes “que tengan más sensibilidad hacia lo intangible, en un mundo muy material”.

Romeo Parra Arias Foto: Instagram @romeoartwork

¿Qué es Art Basel?

Hasta el 10 de diciembre, Art Basel en Miami Beach reunirá a algunos de artistas más prestigiosos del arte contemporáneo mundial. Disponible en el Miami Beach Convention Center, en su edición 2023 cuenta con la participación de 277 galerías, 24 de las cuales están haciendo su debut en la feria.

Art Basel es un lugar de encuentro para artistas, coleccionistas y celebridades de la escena cultural quienes se reúnen para disfrutar de las exposiciones en diversas categorías de arte. "Aquí están representadas tanto obras de maestros modernos como de talentos emergentes. Art Basel permite vivir de cerca el mundo del arte; ese es el secreto de su éxito", se lee en su portal de internet.

La feria abre al público general de 11 a.m. a 6 p.m. Los precios de entrada varían según los horarios.