Este martes, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros países como Japón, Canadá y Australia anunciaron sanciones económicas para castigar a Rusia por el reconocimiento e invasión de dos provincias al este de Ucrania.



Si bien las sanciones son considerables, las partes evitaron elevar medidas más severas de momento. Estas, han indicado, están reservadas para un futuro próximo en caso de que la agresión de Moscú no se detenga y antes avance hacia otros territorios de la ex república soviética.



De acuerdo con Capital Economics, las sanciones ya presentadas podrían costarle a Rusia al menos el 1 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB). Solo con su anunció el rublo, la moneda rusa, perdió el 10 por ciento de su valor y se suma a otro 10 por ciento que ya había caído en lo que va de este 2022. Eso suma un total de más de US $50.000 millones de dólares en el valor de las acciones de Moscú.



Pero de aplicarse las sanciones plenas el golpe podría ser hasta del 5 por ciento del PIB. Mucho más severo que el 2.5 por ciento que causaron las sanciones del 2014 como represalia a la anexión de Crimea y que ocasionó una crisis económica en este país.



Aunque no se conocen aún los detalles específicos, estas son algunas de las cartas que se reserva Occidente para castigar a Rusia si sigue adelante con la agresión.

Estados Unidos

Washington ya tiene sanciones en vigor contra Moscú. A esas le añadió un veto financiero contra Donestk y Luhansk, las dos provincias separatistas al igual que dos bancos: el VEB, que es el banco de desarrollo ruso y Promsvyazbank que la institución que financia la industria militar.



Medidas que enredarrían la capacidad de Rusia para conseguir capital para el financiamiento de proyectos de infraestructura entre otras cosas. Así mismo, límites en transacciones con deuda rusa y posibles sanciones específicas contra personas del régimen y multimillonarios.



Pero de acuerdo con los analistas los bancos afectados son pequeños y por lo tanto el impacto de las sanciones actuales es muy limitado. El paso siguiente es bloquear del sistema financiero internacional a los grandes bancos rusos, como Sberbank.



Si bien Rusia ha diversificado su portafolio desde 2012 para evadir las sanciones de EE.UU, este golpe sería más significativo.



Así mismo, EE.UU. podría ir directamente contra el sector energético de Rusia, que es su "vaca sagrada", imponiendo sanciones secundarias y terciarias a quienes entren en negocios con este y todo un conjunto se sanciones comerciales para impedir la exportación de componentes como microchips y que son vitales para su industria militar, celulares, carros y aviones.



Pero en un mundo tan interconectado como el actual, las medidas afectarían a empresas de EE.UU. y otros países al igual que los precios del petróleo y el gas, que ya están de por sí altos. De allí la pausa a la hora de imponer este tipo de medidas y dejarlas para cuando se agrave la situación.

Europa

La Unión Europea vetó a 27 individuos asociados al régimen y 5 instituciones financieras al igual que a todos los miembros de la Duma (parlamento) que aprobaron la independencia de las provincias. Pero como en el caso de EE.UU. se trata de los bancos más pequeños.



Su carta más fuerte, hasta ahora, fue la que jugó Alemania al dejar en el aire el gasoducto Nord Stream 2, un proyecto conjunto con Moscú que podría generar US $15 mil millones de dólares en ganancias para Gazprom, la principal compañía rusa en este sector.



Al igual que EE. UU., se ha reservado para más adelante las sanciones contra los grandes bancos y posee un as bajo la manga que aún no utiliza: vetar a Rusia de Swift, un servicio global de comunicación que utilizan los bancos e instituciones financieras para realizar transacciones.



Swift se considera así misma una entidad neutral, pero opera desde Bélgica y está sujeta a las regulaciones de la UE.



Sin acceso a Swift, las instituciones financieras tendrían muchas dificultades para mover fondos hacia el país o sacarlos. En el 2014, cuando se consideró esta misma medida, el ex ministro de hacienda ruso Alexei Kudrin predijo que la exclusión de Swift causaría una reducción del 5 por ciento de la economía.

El Reino Unido

Londres, que ya no es parte de la Unión Europea, anunció sanciones contra 5 bancos y tres oligarcas rusos que viven en el país.



Dos de ellos tienen una empresa (SGM) que desarrolla proyectos de infraestructura en el sector energético mientras que el otro es dueño de una importante firma de inversión. Y también vetos a los parlamentarios que votaron a favor del reconocimiento de las provincias ucranianas.



Pero su carta más poderosa es irse de frente contra los oligarcas, muchos de los cuales llevan más de tres décadas radicados en el Reino Unido gracias a visas de inversionistas. A lo largo de los años, se han convertido en parte de la alta sociedad y cuentan con grandes inversiones, entre ellas equipos de fútbol de la primera división del fútbol inglés.



El primer ministro Boris Johnson estaría considerando retirar sus visados lo cual los privaría de su vida paradisíaca en el Reino Unido y también Europa, pues la UE considera una medida semejante. En otras palabras, se verían obligados a regresar a Rusia.



Todos, por supuesto, son muy cercanos al presidente Vladimir Putin.



