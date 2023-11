El anuncio del IRS sobre el retraso de una parte de la declaración de impuestos

La implementación del nuevo umbral de información del Formulario 1099-K para organizaciones de liquidación de terceros (TPSO por sus siglas en inglés) se retrasará hasta el año fiscal 2024, informó el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Esta medida busca reducir la confusión entre los contribuyentes y permitir una transición más suave hacia los nuevos requisitos para los contribuyentes que utilizan servicios de pago como Venmo y PayPal.

De acuerdo con el comunicado del IRS, esta medida busca equilibrar la implementación efectiva de nuevas regulaciones con la consideración de la carga que esto puede representar para los contribuyentes. El retraso y la fase de implementación gradual pretenden garantizar que los cambios se realicen de manera justa y equitativa para todos los involucrados.

Tras recibir comentarios de contribuyentes, profesionales de impuestos y procesadores de pagos, el IRS decidió tratar el año fiscal 2023 como un año de transición adicional. De esta manera, se evita la distribución de aproximadamente 44 millones de Formularios 1099-K a contribuyentes que podrían no esperar recibirlos y que podrían no tener obligaciones tributarias significativas. La nueva regla establece que no será necesario informar a menos que el contribuyente reciba más de US$20.000 y realice más de 200 transacciones en 2023.

En cuanto al año fiscal 2024, el IRS está considerando un umbral de $5.000 como parte de una fase de implementación gradual del umbral de $600 establecido en el Plan de Rescate Estadounidense. Este enfoque busca hacer la transición más manejable y garantizar que los contribuyentes tengan tiempo suficiente para adaptarse a los nuevos requisitos.

IRS busca implementar nuevas regulaciones de manera justa para usuarios de servicios como PayPal y Venmo. Foto: 123rf

Buscan facilitar la declaración de contribuyentes en 2024



Además del retraso en el umbral, el IRS está explorando formas de facilitar el proceso de declaración para los contribuyentes. Se está evaluando la posibilidad de realizar cambios en el Formulario 1040 y sus anexos correspondientes para el año fiscal 2024. Estos cambios estarían destinados a hacer que el proceso sea más comprensible y menos oneroso para los contribuyentes.

El IRS señaló que está comprometido a trabajar en colaboración con la comunidad tributaria, desarrolladores de software de impuestos y otras partes interesadas para asegurar una implementación efectiva y sin complicaciones del nuevo umbral de información del Formulario 1099-K. La dependencia invita a los contribuyentes y profesionales de impuestos a compartir sus comentarios sobre el umbral propuesto de US$5.000 para el año fiscal 2024 y otros aspectos del requisito de información.