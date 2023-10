Un destacado republicano de línea dura dijo el domingo que tomará medidas para destituir al presidente de la Cámara de Representantes, el también republicano Kevin McCarthy, por haber llegado a un acuerdo con los demócratas para evitar un cierre del gobierno estadounidense sin los recortes de gastos exigidos por su grupo.



"Tengo la intención de presentar una moción para destituir al presidente McCarthy esta semana", dijo el congresista Matt Gaetz a CNN.

Gaetz es una figura destacada dentro del House Freedom Caucus, un pequeño grupo de legisladores republicanos de línea dura que llevaron al gobierno al borde del cierre con su negativa a aprobar nuevos fondos federales sin recortes profundos del gasto.



El grupo se enfureció cuando McCarthy llegó a un acuerdo de emergencia con los demócratas el sábado por la noche para mantener el gobierno abierto durante 45 días más con los niveles de gasto actuales.



"Creo que necesitamos avanzar con un nuevo liderazgo que pueda ser confiable", dijo Gaetz a CNN, pero agregó que no estaba claro si el grupo realmente podía destituir al presidente, especialmente después de que McCarthy recurrió a los demócratas para aprobar el proyecto de ley bipartidista.



"La única manera de que Kevin McCarthy sea presidente de la Cámara al final de la próxima semana es que los demócratas lo rescaten", dijo Gaetz.



"Ahora, probablemente lo harán". Además del apoyo demócrata, los republicanos favorables a McCarthy trabajarán para evitar su destitución.



El republicano Mike Lawler dijo el domingo en el programa "This Week" de la cadena ABC: "Lo único responsable era mantener al gobierno abierto y financiado mientras completamos nuestro trabajo".



Si el Congreso no hubiera podido mantener abierto el gobierno, los cierres habrían comenzado poco después de la medianoche (04H00 GMT del domingo) y habrían retrasado los salarios de millones de empleados federales y personal militar.



La medida de emergencia les da tiempo a los legisladores para negociar proyectos de ley de gastos anuales para el resto del año fiscal 2024.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Afp