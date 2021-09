La evolución en la lucha contra el terrorismo después del 11S

Si bien desde hace 20 años no se presentan ataques de la misma magnitud como los que ocurrieron el 11 de septiembre, los extremistas también han adaptado sus operaciones terroristas.



“El terrorismo ha evolucionado en respuesta a los desafíos. Estos grupos se han adaptado muy bien a las redes sociales y las nuevas tecnologías. De hecho, han creado plataformas como herramienta de reclutamiento y mensajería. Hoy en día, existe una variedad de tácticas que un terrorista puede elegir para atacar; desde el lobo solitario hasta los ataques organizados y desde el uso de armas hasta el uso de vehículos como arma”, dice a este diario Sajid Shapoo, un general de India con 20 años de experiencia en la lucha antiterrorista y quien actualmente está vinculado a la Universidad Princeton.



Estas nuevas plataformas han permitido la radicalización de personas a través de todo el mundo, especialmente en Europa. “Hoy el yihadismo está en el sótano de cualquier lugar del mundo. Se conecta a través de internet con los que están en el sur del Sahel y todos ellos están comunicándose a través de esa vía”, menciona Oliver Wack, analista de la firma Control Risk.



A propósito de esto, los países occidentales también han reforzado durante la última década la seguridad doméstica a través de sus servicios de inteligencia para evitar estos ataques.



“Antes del 11S, los servicios de inteligencia no tenían mucha capacidad para enfrentar las amenazas terroristas. Ahora, hay más capacidad entre los países para el intercambio de información. Hoy, muchas de estas agencias están tratando de entender de dónde vienen las nuevas amenazas terroristas”, dice Nick Allan, director ejecutivo de Control Risk.

Pero no solo el terrorismo ha cambiado. La retirada de Washington de Afganistán dejó en evidencia el cambio de prioridades de Occidente, especialmente de Estados Unidos.



“Hoy en día vemos que Washington compite con China y esa es la prioridad número uno de su seguridad nacional. Ya no lo es el terrorismo; simplemente es un problema a manejar. Hoy esa lucha se encamina no solo a prevenir la radicalización del islamismo, sino también de grupos de extrema derecha. Hoy el terrorismo no se combate con ejércitos, sino con los servicios inteligencia para prevenir esa radicalización”, acota Wack.



CARLOS REYES GARCÍA

Periodista Redacción Internacional

EL TIEMPO

En Twitter: @cjrg14