¿Por qué más estados en EE. UU. están considerando la ejecución con gas nitrógeno?

Hace pocas semanas, el estado de Alabama, en EE. UU., se convirtió en el primer territorio del mundo en utilizar la asfixia con gas nitrógeno como método para ejecutar a una persona que había sido sentenciada previamente a la pena de muerte.



La ejecución, el pasado 26 de enero, desató una intensa polémica no tanto por el uso de la pena capital -que sigue siendo legal en 27 estados del país y a nivel federal-, sino por emplear un sistema nunca antes ensayado y sin tener claro el grado de sufrimiento que ocasionaría en el reo.

"Alabama ha decidido usar a esta persona como un conejillo de indias para ensayar un método de ejecución que nunca antes se ha empleado. El mundo observa con atención", dijo momentos antes Sonia Sotomayor, una de los nueve miembros de la Corte Suprema de EE. UU.



Efectivamente, muchos prestaron atención. Pero no en el sentido que esperaba Sotomayor. Desde entonces, otros tres estados en el país (Ohio, Mississippi y Oklahoma) han aprobado o están vías de aprobar leyes para autorizar el nitrógeno como alternativa para la pena de muerte.



Y autoridades en otros, en su mayoría sureños y-o de corte conservador- han iniciado pesquisas para avanzar en esta misma dirección.



Kenneth Eugene Smith, ejecutado en Alabama con la asfixia con gas nitrógeno. Foto: Tomado de X: Acción de impacto global

El movimiento hacia el nitrógeno como alternativa para la pena capital no es fortuito. Desde 1982, cuando se introdujo por primera vez la inyección letal como método para ejecutar a sentenciados a muerte, esta ha sido la vía preferida por los estados donde aún se aplica la máxima pena.



Sin embargo, en los últimos años la combinación de químicos y sustancias que se usan en este letal cóctel ha comenzado a escasear. Eso, en gran parte, porque las empresas que producían los ingredientes han dejado de hacerlo dado la mala imagen que les genera su asociación con la práctica.



Muchas ejecuciones, de hecho, han tenido que ser pospuestas ante la falta de estos químicos y en su ausencia, varios estados han comenzado a considerar opciones.



En Tennessee, por ejemplo, se reinstituyó el uso de la silla eléctrica como segundo método cuando no esté disponible la inyección letal y estados como Utah aún ofrecen el pelotón de fusilamiento si no hay otro disponible. En los años de la presidencia de Donald Trump, cuando ya había escasez y se levantó la moratoria a las ejecuciones capitales que venía de los años de Barack Obama en la Oficina Oval, el presidente sugirió usar el fentanilo como alternativa.

La inyección letal ha sido la vía preferida por los estados donde aún se aplica la máxima pena. Foto: iStock

Su iniciativa no prosperó pero en la actual campaña electoral, y dado el auge del fentanilo en las muertes por sobredosis en EE. UU., Trump ha vuelto a revivir la idea.



El caso de Alabama involucraba a Kenneth Eugene Smith, a quien se acusó del asesinato de Dorlene Sennett en 1988.



En marzo de ese año, Sennett fue hallada muerta en su residencia con 8 heridas en el pecho y dos en el cuello. Smith y un cómplice, John Forrester Parker, fueron acusados del crimen. De acuerdo con los fiscales, Charles Sennett, esposo y pastor en una iglesia local, les pagó 1.000 dólares a cada uno por deshacerse de su cónyuge y así poder cobrar un seguro de vida.



El pastor terminó suicidándose a los pocos meses cuando las autoridades lo identificaron como autor intelectual.

Kenneth Eugene Smith, ejecutado en enero de 2024. Foto: Archivo Particular

Inicialmente, Smith fue condenado en 1989 pero su sentencia fue anulada en apelación por errores en la investigación. En 1996 fue enjuiciado de nuevo por el mismo caso. Un jurado compuesto por 11 personas decretó su culpabilidad y lo sentenció a cadena perpetua.



El juez, sin embargo, no estuvo acuerdo con la condena y le impuso la pena de muerte. Varios años después, el estado aprobó una ley que le impide a un juez cambiar la voluntad del jurado cuando se trate de penas capitales.



Esa, entre otras cosas, fue una de las razones que invocó la defensa para tratar de detener su ejecución. Tras varios años de apelaciones, la sentencia del juez se mantuvo pues en su momento tenía esa potestad.



En diciembre del 2022, 34 años después del asesinato, finalmente se procedió a la ejecución pero esta fue cancelada a último momento pues los médicos no pudieron aplicar la inyección letal.



Y por eso se procedió a la muerte con nitrógeno utilizando una máscara que cubre toda la cabeza y a través de la cual se administra el gas que rápidamente reemplaza el oxígeno y provoca la asfixia. O por lo menos esa era la teoría.



“Hay muy poca investigación sobre la muerte por hipoxia de nitrógeno. Cuando el estado está considerando utilizar una forma novedosa de ejecución que nunca se ha intentado en ningún lugar, el público tiene interés en garantizar que el estado haya investigado el método adecuadamente y haya establecido procedimientos para minimizar el dolor y el sufrimiento de la persona condenada. Esto no fue lo sucedió”, dijeron los abogados de Smith.

El tema, en todo caso, ha revivido el persistente debate sobre la pena de muerte en EE. UU., uno de los pocos países desarrollados del mundo que aún la utiliza.



De hecho, es una categoría en la que está más bien solo. Bielorrusia, en Europa, es el único país del viejo continente donde se permite.



En el hemisferio occidental, salvo Brasil y Guatemala que la retienen para casos excepcionales como la traición en tiempos de guerra, todos los demás la han abolido.



En total solo hay 52 países del mundo donde está permitida, mayoritariamente en Asia y Oriente Medio. Pero incluso en muchos de ellos no se usa desde hace décadas aunque está permitida.



Solo hay 52 países del mundo donde está permitida la pena de muerte, mayoritariamente en Asia y Oriente Medio. Foto:

En 2023, para citar un ejemplo, solo diez países (China, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Singapur, Irak, Kuwait, Somalia, el Sur de Somalia, y Estados Unidos), la emplearon en 5 ocasiones o más.



En el caso específico de EE. UU., a lo largo del año pasado fueron ejecutadas 20 personas en 5 estados (Missouri, Oklahoma, Florida, Texas, y Alabama).



Se trata de un número bajo si se mira el promedio histórico, que alcanzó las casi 100 ejecuciones anuales en 1998.



Sin embargo, los números han comenzado a crecer en los últimos tres años.



Pese a la polémica que desata, la práctica sigue siendo popular en el país donde al menos el 53 por ciento de todos los adultos dice respaldarla, según la última encuesta de Gallup.

