Mamá de Eiza González reacciona al romance con Mario Casas

Eiza González es una de las actrices más exitosas en la actualidad, pues, tras dejar su carrera en la televisión mexicana, buscó suerte en Hollywood y ha participado en grandes producciones y series. No obstante, más allá de su vida profesional, en el área del corazón se le ha relacionado con diferentes famosos como Jason Momoa. El rumor más reciente es que tiene una relación con Mario Casas, y su mamá reaccionó al respecto.

Aunque ninguno de los actores ha confirmado el romance, hace unas semanas salieron a la luz una serie de fotografías en Roma en la que se comprobó estaban juntos. Y ahora la mamá Eiza, Glenda Reyna, se pronunció sobre este supuesto amor.

Glenda Reyna, mamá de Eiza González habló sobre Mario Casas

De acuerdo con un video publicado en YouTube por el canal Edén Dorantes, la empresaria aseguró que le gustaría que Eiza se casara algún día. Aunque, por motivos de trabajo casi no convive con Eiza, por lo que no puede negar ni confirmar que esté saliendo con el actor español. “No sé de qué me están hablando, saben que yo no veo, no oigo, no existo, no nada”, declaró.

Aunque la mamá de Eiza González dijo conocer el trabajo de Casas, señaló que no sabe si tiene alguna relación con su hija. Lo que sí compartió, es que la actriz está a punto de terminar grabaciones de una película en España.

“Se los digo de corazón, Eiza es una niña feliz, ella, no hoy, siempre. Está feliz, está haciendo su vida, está logrando sus sueños, viaja, trabaja, se friega mucho porque trabaja muy duro y es muy trabajadora, es muy talentosa, una gran hija”, dijo.

También aprovechó para bromear sobre los distintos romances que los medios de comunicación han afirmado tiene la mexicana, quien no suele compartir nada acerca de su vida privada: “Se recarga en una pared y le consiguen novio”. Y aseguró que el día que su hija le confirme que está en una relación va a salir a gritarlo porque nada la hará más feliz que decir que Eiza es dichosa.

Eiza y Mario Casas dan pistas de su romance

Cabe señalar que los rumores de una relación entre Eiza González y Mario Casas iniciaron tras un viaje a Italia pues, aunque no compartieron imágenes juntos, ambos publicaron fotografías en el mismo lugar el mismo día. Después aparecieron fotos de fans y curiosos que los captaron divirtiéndose.

Más recientemente se comprobó que estuvieron juntos en Tenerife, una isla del océano Atlántico. Nuevamente, no publicaron instantáneas juntos, pero subieron a Instagram imágenes en el mismo lugar. Además, de acuerdo con medios españoles, se les ha visto en plan romántico paseando por el sitio.