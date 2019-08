HRW pide reparar a mujeres de las Farc que sufrieron abuso sexual

La Ley de Víctimas cometió un error cuando decidió excluir de posibles reparaciones a mujeres que sufrieron abusos sexuales cuando fueron parte de grupos armados ilegales en el país.



Eso dice la organización Human Rights Watch (HRW) en un ‘amicus curiae’ (amigo de la corte, intervención ciudadana) que acaba de presentar ante la Corte Constitucional y en el que recuerdan que el Estado tiene la obligación internacional de brindar reparación a las víctimas de este tipo de abusos, que también incluye el aborto forzado.



(Le puede interesar: Autoridades en Catatumbo responden a informe de Human Rights Watch)

La Corte se encuentra estudiando actualmente una tutela que interpuso la organización Women’s Link en la que pide corregir esta contradicción.



En la ley de Víctimas, aprobada en el 2011, se afirma que los miembros de grupos armados organizados el margen de ley no serían considerados víctimas, “salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado siendo menores de edad”.



En otras palabras eso quiere decir que cualquier mujer que permaneció en las Farc más allá de su mayoría de edad o se vinculó a la organización siendo adulta no tendría derecho a reparaciones.



Según HRW, esta es una proposición absurda pues lo que se debería tener en cuenta es si sufrieron abusos cuando fueron parte de estos grupos y no la fecha de su desvinculación.



(También: 'Guterres no ha hecho nada por Venezuela': Human Rights Watch)



La organización estadounidense dice que lleva más de dos décadas documentado los incidentes de violencia sexual relacionados con el conflicto armado en Colombia, particularmente, los cometidos por miembros de las Farc.



“Nuestras investigaciones demuestran que numerosas mujeres y niñas fueron obligadas a sumarse a las filas de las Farc y luego sometidas a violencia sexual, incluidos embarazos y abortos forzados. Sufrieron todo tipo de actos de coerción y abuso, que afectaron también su salud y sus derechos sexuales y reproductivos”, dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de esta ONG.



Sostiene, además, que los comandantes hombres de esta organización guerrillera utilizaban su poder para establecer vínculos sexuales con mujeres menores de edad.

Niñas de tan solo doce años eran obligadas a usar anticonceptivos y a someterse a abortos si quedaban

embarazadas FACEBOOK

TWITTER

“Niñas de tan solo doce años eran obligadas a usar anticonceptivos y a someterse a abortos si quedaban embarazadas”, continúa Vivanco tras mencionar el caso de una niña que fue obligada a mantener relaciones sexuales como un comandante de este grupo y a la que se le práctico un aborto sin su consentimiento.



(Además: José Miguel Vivanco, un hombre incómodo)



HRW afirma también que la propia Fiscalía, en un reporte del 2016, documentó 232 casos de niños y niñas que sufrieron delitos sexuales por parte de miembros de la organización y en el que concluye que estos actos no fueron incidentes aislados sino parte de una política impuesta por los comandantes de las Farc.



“Dada la naturaleza coercitiva de las prácticas de las Farc acerca de relaciones sexuales de comandantes con niñas, la anticoncepción y el aborto, y considerando la condición de muchas de las víctimas, que eran niñas al momento en que se perpetraron los actos, instamos a la Corte Constitucional a que evalúe si dicha exclusión es consistente y coherente con las obligaciones de Colombia con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos”, sostiene Vivanco.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68