Envío de tropas de EE. UU. a Alemania, un claro mensaje para Putin

Estados Unidos anunció que enviará 500 soldados adicionales a Alemania, lo que no parece gran cosa. De hecho, es un número menor si se tiene en cuenta que en ese país ya están desplegados más de 35.000, por lo que este incremento representa poco más del 1 por ciento. No obstante, bajo el contexto actual la noticia es más que significativa.



Con la movida, el presidente Joe Biden parece indicar que ha puesto fin al repliegue de tropas que había ordenado su antecesor Donald Trump y constituye un mensaje no solo para la OTAN sino para la Rusia de Vladimir Putin.



La decisión fue comunicada este martes en Berlín al cabo de un encuentro entre el Secretario de Defensa Lloyd Austin y su contraparte alemán Annegret Kramp-Karrenbauer.



"Este incremento planeado de tropas resalta nuestro compromiso con Alemania y con la alianza de la OTAN", dijo Austin, que escogió este país europeo como primer destino internacional desde que se posesionó en su cargo.



De entrada, la decisión implica un giro de 180 grados a la orden dada por Trump poco antes de abandonar la Casa Blanca y que suponía el retiro de 12.000 hombres de Alemania.



Trump, que nunca se llevó bien con el gobierno teutón, explicó en su momento que el repliegue era un castigo por no aumentar su gasto en defensa. E incluía, además, la orden de trasladar el comando de EE.UU. en Europa de Alemania a Bélgica.



El expresidente, que siempre se quejó por las bajas contribuciones de Europa a la OTAN y el gasto militar en sus países miembros, no solo redujo los aportes estadounidenses a la Alianza sino que amenazó con abandonarla en un momento dado.

La 82.ª División Aerotransportada, “Guardia de Honor de Estados Unidos”. Foto: Cortesía Fuerzas Militares de Colombia

Este incremento planeado de tropas resalta nuestro compromiso con Alemania y con la alianza de la OTAN¨, dice secretario de Defensa de Biden

Si bien Austin no elaboró sobre si piensa dar marcha atrás a todas las políticas de la era Trump, sí dijo que, de momento, el repliegue estaba suspendido mientras EE. UU. hacía una valoración sobre la presencia de sus tropas no solo en Europa sino en el resto del mundo.



"Estas fuerzas van a fortalecer la defensa y las políticas de disuasión en Europa y elevarán nuestras capacidades para prevenir conflictos o pelear y ganar si es necesario. Además nos darán más espacio para elevar nuestras herramientas cíber electrónicas y nuestra capacidad de elevar el pie de fuerza con rapidez en caso de que necesitemos defender a nuestros aliados", continuó Austin.



Ambos líderes también discutieron el caso de Afganistán y otra decisión que tomó Trump al final de su mandato, según el cual EE. UU. debe retirar a todos sus hombres de este país este 1º de mayo. Biden no ha tomado aún una decisión pero se anticipa que mantendrá la presencia en este país por varios años más.



Kramp-Karrenbauer no solo agradeció el gesto sino que aprovechó para lanzarle un dardo al ex presidente Trump. ¨Hoy he recibido el gratificante mensaje de que EE.UU. en lugar de retirar hombres enviará a 500 más. Así es como debería ser entre buenos amigos y aliados. Una da su palabra y la honra¨, señaló el ministro.

Vladimir Putin (izq.) apoyó al presidente Trump en varias ocasiones, con Joe Biden (der.) su postura no ha sido tan próxima. Foto: Agencias

Mensaje para Putin y Ucrania

Pero el anuncio de Austin tiene más trasfondo. En días recientes ha vuelto la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia tras la decisión de Moscú de elevar su presencia militar en esa zona.



Este mismo martes, el ministro de relaciones exteriores de Kiev, Dmytro Kuleb, le pidió a la OTAN tomar medidas para frenar la nueva agresión de Moscú y advirtió que una guerra entre ambos países podría desatarse sino se actúa de inmediato.



Entre otras cosas, Kuleb pidió emplear sanciones contra el Kremlin y elevar las capacidad de Ucrania para defenderse.



El líder ruso, Vladimir Putin, siempre ha temido que Ucrania termine ingresando a la OTAN y muchos creen que la militarización de la frontera es una advertencia frente a esa posibilidad.



Pero la decisión de Biden parece ser una movida en ese mismo ajedrez geoestratégico, indicando a Moscú que los años de desatención bajo Trump han culminado y que su administración pretende fortalecer a la OTAN antes que debilitarla.



Y las palabras de Austin así lo indican. Al igual que la de Anthony Blinken, el secretario de Estado, quien este martes catalogó las maniobras de Rusia en la frontera como una provocación y dijo que EE.UU. respaldaba firmemente la soberanía e integridad territorial de Ucrania.



Biden, por supuesto, no quiere una guerra con Rusia. Pero ha comenzado a tomar pasos para demostrarle que sus acciones en Ucrania o contra países miembros de la OTAN tendrán consecuencias.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

