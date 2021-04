Exfuncionarios del Plan Colombia recomiendan volver a fumigación aérea

Tres exfuncionarios estadounidenses que trabajaron de cerca en el Plan Colombia coincidieron este miércoles en que el país debe regresar a la fumigación aérea para controlar el narcotráfico.



Sus declaraciones se dieron en el marco de un foro organizado por el embajador en Washington, Francisco Santos, que giró en torno a esta iniciativa colombo estadounidense y las lecciones que ha dejado tras más de dos décadas de su inicio en el año 2000.



Se trata del ex zar antidrogas John Walters, el exjefe del Comando Sur, James Hill y la diplomática Liliana Ayalde.



Los tres prestaron servicio durante la administración de George W. Bush. Walters fue zar antidrogas entre el 2001 y el 2009, Hill fue jefe de las fuerzas de EE. UU. en la región del 2002 y el 2006 mientras que Ayalde la directora de USAID en Colombia entre el 2005 y el 2008.

De acuerdo con Walters, una de las razones por las que el éxito del Plan Colombia no se ha sostenido en el tiempo fue por la decisión de suspender la fumigación con glifosato.



"De hecho, el plan fue tan exitoso que condujo a la paz. Pero luego dejamos de hacer lo que veíamos haciendo, entre ellos la fumigación", dijo Walters.



Para Ayalde, es necesario que exista una estrategia integral con un componente de erradicación aérea pero también incluya, desarrollo alternativo y seguridad en estas zonas del país.



Según la exfuncionaria -que fue embajadora en Brasil-, la fumigación aérea debe estar bien planeada para que no afecte cultivos de campesinos o sea un riesgo para la población.



Eso sí, dijo, es urgente hacer algo porque "Colombia está perdiendo la guerra" contra las drogas.

Hill, en general, también estuvo de acuerdo en reanudar la fumigación pero fue enfático en que la aspersión por sí sola no funciona pues los narcos siempre encontrarán la manera de esconder los cultivos.



De todos, el más duro fue Walters. De hecho, según este funcionario, EE. UU. debería meterse de lleno a tratar de frenar el flujo de drogas hacia EE. UU. y soltó una idea bastante controvertida: que la oferta es lo que causa la demanda de drogas.



Según el ex zar, en una "sociedad libre" como la estadounidense siempre va existir consumo mientras las drogas están disponibles. "Si no se para la oferta no se para la demanda. Yo no puedo trabajar en mi gordura si me meto en un cuarto lleno de pizzas. La gente va a experimentar, especialmente los jóvenes. Por eso toca atacar la fuente y los grupos que trafican", dijo Walters.





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal del EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

