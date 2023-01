Estados Unidos y Corea del Sur preparan "una respuesta coordinada y efectiva a una serie de escenarios, incluido el uso del arma nuclear por parte de Corea del Norte", dijo este martes un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.



Sin embargo, aclaró que estos preparativos no incluirían "ejercicios nucleares conjuntos", ya que Corea del Sur no está equipada con armas atómicas.



"Estados Unidos está plenamente comprometido con la alianza con Corea del Sur y le proporciona una amplia capacidad de disuasión", declaró.



Estos comentarios se divulgaron luego de que el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, afirmó que el "paraguas nuclear" estadounidense y su "disuasión ampliada" ya no son bastan para tranquilizar a su país.



En Seúl, la oficina de Yoon dijo en un comunicado que los dos gobiernos están "en conversaciones para el intercambio de información, la planificación conjunta y la implementación conjunta respecto a la operación de activos nucleares de Estados Unidos en respuesta a las armas nucleares de Corea del Norte".



Las declaraciones de Washington y Seúl salen al cruce del líder norcoreano Kim Jong Un, que el domingo pidió un "aumento exponencial del arsenal nuclear de Corea del Norte".



A su vez, el gobernante Partido de los Trabajadores de Corea del Norte anunció también que el país "desarrollará un nuevo sistema de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) cuya misión principal será un rápido contraataque nuclear", según la agencia oficial de noticias KCNA.



Un alto funcionario estadounidense reconoció que "las acciones y declaraciones de Corea del Norte son motivo de creciente preocupación".



También dijo que Estados Unidos y Corea del Sur están "trabajando juntos para reforzar" la postura disuasoria, lo que implicará hacer "simulaciones" sobre la respuesta a un ataque nuclear de Corea del Norte.



El Pentágono, por su parte, tiene muy claro su "postura nuclear".



Un documento que establece las normas para el uso de armas nucleares indica que "cualquier ataque nuclear de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados y socios sería inaceptable y supondría el fin del régimen". "No existe la hipótesis de que el régimen de Kim pueda sobrevivir al uso de armas nucleares", añade el documento.



Seúl y Washington dicen que Pyongyang quiere realizar pronto otra prueba nuclear, la séptima de su historia y la primera desde 2017.

AFP