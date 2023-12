EE.UU. y Colombia: ¿por qué la relación en la lucha antidrogas está en una encrucijada?

En una encrucijada. Esta fue la frase que más se utilizó para describir el actual momento de la cooperación antinarcóticos entre Estados Unidos y Colombia durante un foro de expertos convocado este jueves en Washington por el centro de pensamiento Atlantic Council. En el evento se presentó un nuevo reporte sobre la relación bilateral con énfasis en este tema que es crucial para los intereses de ambos países.



Para los expertos, entre los que había exembajadores de ambos países y otras personalidades, tanto la llegada del presidente Gustavo Petro al poder con un enfoque diferente frente al problema de las drogas, como la naturaleza cambiante del problema a nivel local, regional y mundial, plantean un enorme reto que, si se aprovecha, podrían ofrecer oportunidades.

“Esta es una discusión crítica en un momento esencial, pero turbulento, de las relaciones bilaterales donde el aumento de los cultivos ilícitos (en Colombia) subraya la necesidad de una cooperación más estrecha. Las puertas están abiertas, eso sí, para considerar ideas innovadoras y creemos que ambos países deben y pueden seguir trabajando juntos para solucionar el problema”, dijo Jason Marczak, vicepresidente del programa para América Latina en este centro de pensamiento y encargado de moderar uno de los paneles del evento.



El foro contó con la participación de Gloria Miranda, encargada de la Dirección de la Política de Drogas del Ministerio de Justicia, y quien estuvo detrás de la nueva estrategia antinarcóticos del presidente Petro, la cual fue presentada el pasado 7 de septiembre.



Miranda hizo un resumen de los avances del gobierno en esta materia y, en particular, del nuevo enfoque que busca dar “oxigeno” o alternativas a los pequeños cultivadores, pero, a su vez, asfixiar a los traficantes haciendo énfasis en la interdicción.

Cultivos ilícitos (foto de archvo). Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

De acuerdo con Miranda, si bien el compromiso del gobierno para combatir a los carteles de la droga es “indeclinable”, también hizo hincapié en que, tras décadas de políticas fallidas, el gobierno de Petro ofrece una nueva visión que no persigue al campesino sino a los eslabones más altos de la cadena.

Lo que opinan exembajadores de Estados Unidos en Colombia

Para el exembajador de Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker si bien es importante ofrecer alternativas a los cultivadores como estrategia para obtener resultados a largo plazo, también pidió al gobierno no abandonar los esfuerzos disuasivos para atacar a los elementos criminales de la cadena que aún persisten, y sin los cuales es muy difícil que prosperen los planes de desarrollo alternativo.



En eso, dijo Whitaker, es crucial garantizar recursos para la fuerza pública que actualmente está desbordada con tantas obligaciones y ajustar el marco legal para que puedan realizar tareas en áreas como la deforestación y la protección de la biodiversidad.



Así mismo, dijo el exembajador, Colombia debe defender su soberanía en las áreas de frontera, especialmente en la de Venezuela, donde la acción de los grupos criminales causa inestabilidad y violencia. Para Whitaker, si bien es entendible que Colombia esté buscando una relación con el régimen de Nicolás Maduro, es imposible que Estados Unidos partícipe o la respalde mientras en ese país no surja un Gobierno electo por vías democráticas.

Kevin Whitaker. Foto: Claudia Rubio. EL TIEMPO

El exembajador advirtió, de paso, que desde que llegó Petro a la presidencia se ha presentado una “fuga de talento humano sin precedentes” en la fuerza pública que debe ser corregido.



Michael McKinley, otro exembajador de Estados Unidos en Colombia, elevó un punto similar al de Whitaker al subrayar que los planes de Petro sobre desarrollo alternativo no despegarán hasta que no exista seguridad.



“Hasta que no tengan seguridad, hasta que no se abandonen las armas, hasta que no se controle el país, será muy difícil avanzar en desarrollo alternativo así tengamos los recursos”, afirmó McKinley.



Según el exembajador, además, los recursos que se necesitan -más de 21.000 millones de dólares, según Petro- serán difíciles de conseguir dado que la comunidad internacional está enfocada en otras crisis mundiales como las guerra en Ucrania y Oriente Próximo.

Los retos que encara el país en materia de orden público

McKinley, y también la exembajadora de Colombia en Estados Unidos Carolina Barco, expresaron su preocupación por el deterioro del orden público en el país y la evolución del mercado ilegal de las drogas que ahora es encabezado por grupos trasnacionales con tentáculos en toda la región y cuya capacidad de desestabilización es mayor.



Para el exembajador, en países como Colombia y México estas organizaciones están planteando actualmente “un reto directo a la autoridad del estado” que se acentúa por la complicidad de un gobierno de Venezuela que es “parte del problema”.



Barco mencionó cómo, por ejemplo, en el país se han disparado las tasas de secuestro y extorsión y pidió tanto a Colombia como a Estados Unidos más claridad en sus objetivos, pues, a su juicio, los planes propuestos hasta el momento no se han concretado con medidas específicas.



“¿Cómo se va a enfrentar la presencia de estos grupos trasnacionales? ¿Qué se piensa hacer con los llamados cultivos industriales? ¿Dónde están? Además, se está disminuyendo la financiación para la fuerza pública. El tiempo va pasando y la situación se deteriora. Hay que trabajar de manera coordinada con Estados Unidos” para enfrentar estos problemas, dijo la exembajadora.

Facebook Twitter Linkedin

Operación de interdicción en costas colombianas (foto de archivo). Foto: Armada Nacional

Por su parte, Muni Jensen, socia de la firma de consultoría internacional Dentons, hizo énfasis en la necesidad de darle un nuevo oxígeno a la relación bilateral a través de un fortalecimiento de la cooperación directa con los gobiernos locales como alcaldías y gobernaciones. Jensen también destacó el rol que puede jugar la empresa privada que acompaña la política bilateral entre ambos países y se puede convertir en un generador de consenso.



En general la mayoría coincidió en que Colombia debe también enfocarse o relacionar los temas de narcotráfico con los de protección del medio ambiente y conservación de la Amazonia, pues estos son, de momento, muy atractivos para la comunidad internacional.



Por su parte Steve Hage, del Instituto para la Paz de Estados Unidos, dijo que había razones para el optimismo y una oportunidad única para hacer algo distinto en el país dado la caída sostenida de los precios de la pasta y hoja de coca en los últimos 18 meses.



Según Hage, algo que podría abrir la puerta para que los cultivadores migren a productos legales. Pero. según este analista, aún existe desconfianza entre los campesinos por las promesas incumplidas del pasado en torno a los programas de sustitución. Algo que debe ser corregido por el actual gobierno si se quiere aprovechar la ventajosa coyuntura.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68