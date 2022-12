Estados Unidos y Colombia acordaron este jueves crear un nuevo grupo de trabajo cuyo fin será abordar "casos críticos" en materia de extradición por si surgen paros de Washington frente a una solicitud que pueda ser negada.



Así lo dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna Patiño, quien llegó a la capital estadounidense desde el lunes para un serie de encuentros con la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Congreso.

"La extradición se ha venido aplicando según las reglas y la dinámica histórica y eso seguirá. Pero hemos convenido tener un grupo de trabajo específico basado en Bogotá para analizar algún caso crítico que se pueda presentar. En este momento no hay ninguno pero si sale uno en el que no estamos de acuerdo poderlo discutir, entender las razones de las partes y convenir en cómo solucionar la diferencia o mantenerla en términos amistosos", dijo el ministro.



De acuerdo con el ministro, el grupo -que él mismo encabezará- será permanente y revisará a su vez otros temas de la cooperación judicial entre ambos países.

Así mismo, se está considerando enviar a un agregado de justicia a la embajada de Colombia en Washington para darle más fluidez a la relación judicial.



El gobierno de Gustavo Petro, en el marco de su nueva política de paz total, ha indicado que suspendería las extradiciones a EE. UU. de personas que hacen parte de grupos guerrilleros o bandas criminales si se someten a la justicia colombiana.

Esa decisión, no obstante, ha creado algo de malestar -especialmente en sectores del Congreso de EE. UU.- e incertidumbre entre los funcionarios de la administración de Joe Biden.



De acuerdo con el ministro, el objetivo central de la visita era "explicar con detalle" la nueva política antidrogas y el manejo que se le piensa dar al tema de las extradiciones.

"Debo decirles -sostuvo Osuna- que lo que encontré en todas mis citas fue buena disposición y ánimo para trabajar en conjunto. Aquellas voces escépticas que hablan de desconfianza por parte de ellos frente al nuevo gobierno o estaban infundadas o han quedado disipadas".



Según el ministro, en sus encuentros tampoco detectó una preocupación particular por el tema del crecimiento de los cultivos ilícitos sino más bien la disposición para colaborar frente a un problema que ha ido cambiando.



"Ellos son conscientes de que el tráfico de coca está cambiando, se ha tecnificado y es dinámico y por lo tanto el combate a estas redes de mafiosos tiene que cambiar. Están pensando en prestarnos una colaboración mucho más fuerte en interdicción marítima y fluvial, ayuda para el lavado de activos, investigación en cripto monedas… y no tanto del cultivo de hoja de coca y las estrategias usuales para enfrentar este asunto que todos sabemos que no han producido los resultados que se esperaban", agregó.



El ministro de Justicia durante su visita a Washington. Foto: Cortesía

En palabras del ministro, "el asunto del número de las hectáreas erradicadas no está en el centro de las preocupaciones".



Osuna también indicó que han iniciado conversaciones para expandir el trabajo que se viene haciendo con EE. UU. en tres municipios del país a otros 10 que fueron identificados como los de mayor producción de coca a nivel nacional.



Así mismo, indicó que en las conversaciones con sus contrapartes en Washington habló de reevaluar las métricas que se usan para medir el éxito o fracaso en la lucha contra las drogas y que, por lo general, se reducen a hectáreas erradicadas y producción potencial de alcaloide.

