China y EE. UU. vuelven a intercambiar duras declaraciones por Taiwán

China instó este viernes al presidente estadounidense, Joe Biden, a actuar con "prudencia" tras sus declaraciones sobre la defensa militar de Taiwán en caso de que fuera invadida por Pekín.



Interrogado el jueves sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense para socorrer a Taiwán, Biden respondió de manera afirmativa.



"Sí. Estamos comprometidos a ello", declaró a la cadena CNN en un encuentro con sus electores en Baltimore.



Los comentarios de Biden van a contramano de la antigua política estadounidense de "ambigüedad estratégica", por la cual Washington ayudaba a Taiwán a construir su defensa pero sin comprometerse a salir en respaldo de la isla.



En la actualidad, Taiwán goza de un sistema político democrático.

Este pequeño territorio insular está dirigido desde 1945 por un régimen que se instaló tras la victoria de los comunistas en China continental en 1949, después de la guerra civil del país asiático.



La "República Popular China", con sede en Pekín y dirigida por el Partido Comunista, considera la isla como una pequeña parte de su territorio.



Sin embargo, las autoridades chinas amenazan con usar la fuerza en caso de que Taipéi declare formalmente su independencia.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin Foto: AFP

'Señales equivocadas'

Interpelado este viernes sobre las declaraciones de Biden, Pekín pidió al presidente estadounidense que "no interfiera" en sus "asuntos internos".



"Sobre las cuestiones relacionadas con sus intereses fundamentales, como su soberanía y su integridad territorial, China no deja lugar para el compromiso", dijo ante la prensa Wang Wenbin, portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores.



"Instamos a la parte estadounidense (...) a actuar con prudencia sobre el tema de Taiwán y a abstenerse de enviar señales equivocadas a los activistas independentistas taiwaneses para no dañar seriamente las relaciones chino-estadounidenses", prosiguió el vocero.



Biden hizo en agosto una promesa similar cuando declaró que Estados Unidos asumió el "sagrado compromiso" de defender a los aliados de la Otán en Canadá y Europa y "es lo mismo con Japón, con Corea del Sur, con Taiwán".



A raíz de las afirmaciones del mandatario estadounidense del jueves, la Casa Blanca aseguró a la prensa que su política hacia Taiwán "no había cambiado".



"Sospecho que Biden no buscaba anunciar ningún cambio", declaró a la AFP Richard McGregor, investigador del centro de estudios australiano Lowy Institute.



"O no le importaba lo que estaba diciendo o tal vez estaba decidido a adoptar deliberadamente un tono más duro, debido a cómo Pekín ha intensificado su acoso militar a Taiwán en los últimos tiempos".

Incursiones

Cuando se le preguntó si Estados Unidos podría hacer frente al desarrollo de programas militares en China, Biden también contestó afirmativamente.



"China, Rusia y el resto del mundo saben que disponemos de la capacidad militar más poderosa del mundo", aseveró el mandatario.



Con todo, Biden reiteró su deseo de no participar en una nueva guerra fría con China.



Pekín y Washington chocan frontalmente en muchos temas, pero la cuestión taiwanesa se considera a menudo el único problema que probablemente provocaría una confrontación armada.



El próximo embajador en la capital china, Nicholas Burns, señaló el miércoles que no era conveniente confiar en China en la cuestión de Taiwán y recomendó vender más armas a esta pequeña isla para fortalecer su defensa.



El diplomático, que se expresó ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado --que debe confirmar su nombramiento--, también denunció las recientes incursiones de aviones chinos en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ), calificándolas de "reprensibles".



