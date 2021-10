Una colombiana ayuda a hispanas a luchar con el cáncer de mama en FLorida

La fundación "Caminando con Olga" ayuda a las mujeres hispanas en Florida, Estados Unidos, que están enfrentando el diagnostico de cáncer de mama. Su fundadora es la colombiana Olga Cecilia Arcila Botero nacida en Armenia, Quindío, quien es sobreviviente de cáncer de seno.



Arcila se ha dedicado a ayudar a las recién diagnosticadas y a acompañarlas en sus primeras quimioterapias. También les pasa la máquina cuando van a perder el pelo y hace unas almohadas para usar debajo del brazo después de la operación, según reseña las redes sociales de la fundación.



La historia de Olga fue noticia a propósito de un artículo de la Crónica del Quindio, que resaltó el trabajo de la colombiana a propósito del día para la lucha contra el cáncer de mama, que fue el pasado 19 de octubre.



En sus cuentas de Instagram y Facebook hay muchos testimonios de las mujeres sobrevivientes, resaltando la labor de la fundación. "Una gran amiga de mi hermana mayor que me habló de Olga Arcila y su grupo de guerreras, me preguntó si yo quería que ella me apoyara con su grupo y yo inmediatamente le contesté que si", escribe una mujer en una publicación de la organización.



"Casi al instante recibía la llamada de Olga y desde ese momento, además del apoyo de mi familia y amigos, cada guerrera y sus experiencias en el proceso han confortado mi vida en el sube y baja de los tratamientos. La fe en Dios y el apoyo recibido han hecho que el proceso sea aceptado y llevadero", expresa. REDACCIÓN INTERNACIONAL

