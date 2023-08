Un avión de combate se ha estrellado cerca de una base del Cuerpo de Marines de EE.UU. en San Diego (California), informó este viernes esa rama de las Fuerzas Armadas sobre el accidente, en el que no sobrevivió el piloto.



El avión, un Boeing F/A-18 Super Hornet diseñado para ser embarcado en portaaviones, se estrelló a las 23.54 hora local del jueves (06.54 GMT del viernes), cerca de la base de los Marines en el barrio de Miramar, en San Diego.



El equipo de rescate encontró el cuerpo del piloto este viernes por la mañana, precisó la cadena NBC.



Según el comunicado oficial citado por ese canal, en el avión no había más pasajeros a bordo. La identidad del fallecido no se hará pública hasta 24 horas después de que sus familiares hayan sido informados.



La base militar de Miramar no sufrió daños por la caída del avión. Esa base acoge a la tercera ala del Cuerpo de Marines, la principal unidad de aviación de ese cuerpo en la costa oeste de EE.UU.



Unas 15.000 personas -entre militares y sus familias- viven en el área de San Diego porque trabajan en esa base, detalla la web de la propia instalación.



El avión que se estrelló no era parte de esa tercera ala del Cuerpo de Marines y estaba volando cerca de la misma manera puntual, indicó en su comunicado el Cuerpo de Marines.



El avión estrellado se distingue por ser capaz de transportar misiles aire-aire, misiles aire-superficie y otra gran cantidad de armas, además de ser capaz de volar a una velocidad de más de 1.900 kilómetros por hora a una altitud de 12 kilómetros.



EFE

