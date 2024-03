EE. UU.: Supremo rechaza fallo de Colorado y autoriza a Trump a presentarse a primarias

El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró este lunes inconstitucional la expulsión del expresidente Donald Trump (2017-2021) de las primarias republicanas en Colorado, un fallo que le allana el camino para ser elegido el candidato de su partido a la presidencia.



El dictamen se conoce la víspera del llamado "supermartes", cuando 15 estados, incluido Colorado, celebran primarias para las presidenciales de noviembre.



Trump calificó de "gran victoria" para Estados Unidos la decisión del Supremo. "Gran victoria para Estados Unidos", escribió el republicano en su red social, Truth Social.



Los nueve magistrados del Supremo, donde los conservadores ostentan mayoría, argumentan que según la Constitución, es responsabilidad del Congreso y no de los estados hacer cumplir la Sección 3 de la Enmienda 14, la cual fue utilizada por el Tribunal Supremo de Colorado para fallar en contra de Trump.



El 6 de enero de 2021, partidarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, protestan frente al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

En concreto, el Tribunal Supremo de Colorado consideró que Trump participó en un intento de "insurrección", lo que lo descalifica para ocupar cargos públicos, según lo establecido en la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución.



Esta enmienda, aprobada en 1868 después de la Guerra Civil en Estados Unidos, tuvo como objetivo prevenir que los sureños rebeldes de la Confederación, quienes habían jurado lealtad a la Constitución para luego traicionarla, pudieran acceder al poder.



"Concluimos que los estados pueden descalificar a personas que ocupan o intentan ocupar cargos estatales. Sin embargo, los estados no tienen poder bajo la Constitución para hacer cumplir la Sección 3 con respecto a los cargos federales, especialmente la Presidencia", reza el fallo.

Corte Suprema de Estados Unidos. Foto: AFP

Aunque los jueces ofrecieron diferentes razones, la decisión fue unánime y marca la intervención más directa del Tribunal Supremo en unas elecciones desde la decisión Bush v. Gore, que resolvió una disputa sobre los votos en Florida y finalmente otorgó la victoria a George W. Bush, quien ejerció la presidencia entre 2001 y 2009.



El pasado 8 de febrero, los jueces del Tribunal Supremo celebraron una audiencia para escuchar los argumentos de las partes sobre el caso de Colorado y ya entonces se mostraron reticentes sobre las implicaciones que podría tener a nivel nacional la expulsión de Trump de las primarias de ese estado, especialmente de cara a las elecciones de noviembre.



Tanto los jueces más progresistas como los más conservadores expresaron su incomodidad durante sus intervenciones con la idea de que estados individuales interpreten la elegibilidad constitucional de un candidato para un cargo nacional.

El expresidente de EE. UU. Donald Trump habla tras derrotar a la exgobernadora Nikki Haley en las primarias presidenciales republicanas de Carolina del Sur. Foto: EFE

El fallo se produce sin que los jueces hayan estado presentes dentro del tribunal, ya que no tienen previsto celebrar una audiencia hasta el 15 de marzo.



Los magistrados han hecho caso, por tanto, a las presiones por el apretado calendario electoral y a las peticiones del Partido Republicano de Colorado, que le había pedido actuar antes del 'supermartes' que se celebra mañana y en el que 15 estados celebran elecciones primarias, entre ellos Colorado.



Ceremonia de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Foto: Rob Carr. AFP

En un fallo sin precedentes, la Justicia de Colorado determinó en diciembre que la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución inhabilita al republicano por la "insurrección" del asalto al Capitolio, cuando una horda de trumpistas atacó el Congreso para intentar frenar la ratificación de la victoria de Biden.



Bajo el mismo argumento, las autoridades electorales de Maine también expulsaron a Trump de las primarias y la semana pasada Illinois hizo lo propio.

Trump espera dejar fuera de juego a Haley

Trump espera noquear a su última rival republicana Nikki Haley durante la jornada del supermartes para poder centrarse en el duelo con Joe Biden. Millones de estadounidenses de Maine, California, Texas, Virginia, Alaska o Arkansas, entre otros estados, acuden a las urnas para elegir a sus candidatos demócratas y republicanos para las elecciones de noviembre.



Este gran día electoral acapara una enorme atención mediática, pero este año será diferente porque el resultado es predecible.



Donald Trump, de 77 años, es el gran favorito a pesar de sus problemas legales. El expresidente ha ganado casi todas las primarias de su partido desde enero, con excepción de Washington DC, donde Nikki Haley se impuso el domingo. Muchos de sus rivales han tirado la toalla por el camino.



Haley, de 52 años, es la única que todavía se interpone en su camino. Se basa en el argumento: "No sobreviviremos cuatro años más al caos de Trump".



Ella promete restaurar cierta "normalidad" y pide a los conservadores que elijan a "una nueva generación de líderes". Los votantes hacen oídos sordos.



Según las encuestas, se espera que Donald Trump gane en todos los estados en juego el martes, gracias al apoyo de una base de simpatizantes leales.



La aspirante republicana a la presidencia de EE.UU. y ex embajadora ante la ONU Nikki Haley. Foto: AFP

A pesar de las derrotas sufridas, incluida una en Carolina del Sur, el estado del que fue gobernadora, Nikki Haley ha aguantado y se ha negado hasta ahora a tirar la toalla porque sería "la salida más fácil".



Haley, eso sí, ganó las primarias presidenciales republicanas en Washington DC este domingo, su primera victoria en una carrera por la nominación de su partido que ha estado marcada por el dominio aplastante de Donald Trump.



¿Permanecerá en la carrera si los malos resultados continúan acumulándose el martes? A esta pregunta la interesada responde con una respuesta evasiva.



"Vamos a seguir hasta el supermartes", dijo a los periodistas a finales de febrero. "Eso es todo lo que he pensado" en términos de estrategia, añadió.



Donald Trump sigue poniendo apodos poco halagadores a su rival, como "cabeza hueca". Insiste en que Nikki Haley "va a perder cada uno de los estados" el martes.



"No despierta entusiasmo, no moviliza multitudes, nada", afirmó en su red Truth Social.

Joe Biden. Foto: EFE

En teoría, las primarias pueden prolongarse hasta julio. Pero el equipo de Donald Trump predice una victoria "el 19 de marzo" a más tardar.



El millonario quiere poder centrarse en una revancha con Joe Biden antes de tener que enfocarse en sus problemas legales.



Según un recuento de la AFP, Trump ya ha pasado nueve días en los tribunales, aunque suele aprovecharlos para hacer campaña a la entrada o a la salida. Su primer juicio penal comienza el 25 de marzo en Nueva York.



Del lado demócrata, el presidente Joe Biden, de 81 años, se presenta a la reelección sin ningún rival serio.



Las candidaturas de dos demócratas que probaron suerte, el congresista por Minnesota Dean Phillips y la autora de libros de autoayuda Marianne Williamson, nunca han suscitado entusiasmo a pesar de las críticas recurrentes de los votantes a la edad del presidente o a su apoyo a Israel. Esto convierte las elecciones del martes en una mera formalidad.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP