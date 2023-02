Estados Unidos agregó este viernes a seis empresas chinas a su lista negra, tras la destrucción de un globo chino que sobrevoló Estados Unidos equipado con herramientas de espionaje, lo que les prohíbe el acceso a tecnologías y bienes estadounidenses sin autorización.



Según fuentes consultadas por Bloomberg, las empresas estarían relacionadas con un programa de espionaje con globos respaldado por militares.

"El uso por parte de China de globos de gran altitud viola nuestra soberanía y amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos", declaró el subsecretario de Comercio para la Industria y la Seguridad, Alan Estevez, en un comunicado del Departamento de Comercio.



Washington derribó el sábado pasado frente a la costa Atlántica un globo que sobrevoló sitios militares sensibles. Pekín asegura que se trataba de una aeronave "civil usada con propósitos de investigación, principalmente meteorológicos".



Pero imágenes capturadas por aviones militares estadounidenses muestran sin embargo que el globo estaba equipado con herramientas de espionaje, según el país norteamericano.



El incidente llevó al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, a posponer una visita a China.



Además, Estados Unidos derribó este viernes, por orden del presidente Joe Biden, un objeto que volaba a gran altura sobre Alaska, dijo el viernes un portavoz de la Casa Blanca, sin dar detalles sobre la naturaleza u origen de ese objeto.

El Pentágono realizó el anuncio este jueves del hallazgo de un globo espía chino que sobrevolaba su territorio. Foto: AFP PHOTO / CHASE DOAK

Según Estados Unidos, globos espía chinos han sobrevolado más de 40 países en los 5 continentes, en un plan directamente relacionado con el Ejército de China.



Un alto funcionario del Departamento de Estado aseguró que estos globos tienen múltiples antenas para geolocalizar e interceptar comunicaciones, además de paneles solares para producir la energía necesaria para operar sus sensores.



Según el Departamento de Estado, estas actividades de espionaje "a menudo se llevan a cabo bajo la dirección" del Ejército chino.



"Estamos seguros de que el fabricante de los globos tiene una relación directa con el Ejército de China", dijo el funcionario, que habló en condición de anonimato.



Incluso en la página web del fabricante de dichos aparatos aparecen imágenes de vuelos anteriores que presuntamente se hicieron sobre espacio aéreo de Estados Unidos, afirmó.



Por su parte, el Ministerio de Defensa chino rechazó esta semana mantener conversaciones bilaterales de alto nivel, una decisión que Pekín justificó por el "error" de Washington de derribar el

globo que sobrevoló Estados Unidos.



"El Ministerio de Defensa de China no acepta la propuesta para que los ministros de Defensa de ambos países mantengan conversaciones, dado el error de Estados Unidos de atacar un aparato civil chino no tripulado", indicó en un comunicado.



"Ese acto irresponsable y gravemente erróneo hace que no estemos ante la atmósfera adecuada para el diálogo y el intercambio entre los dos ejércitos", agregó la cartera.

Globo chino recuperado frente a las costa de Myrtle Beach, Carolina del Sur. Foto: AFP

¿Qué implica aparecer en la lista negra?

Así fueron las operaciones de búsqueda y recuperación del globo chino derribado en EE. UU. Foto: EFE

Se trata de supuesta lista negra de exportaciones que solo permite exportaciones estadounidenses cuando el Gobierno otorga licencias.



La lista, en la que figuran ahora las seis empresas chinas, "es una poderosa herramienta para identificar y bloquear a los actores que buscan usar su acceso a los mercados mundiales para dañar y amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos", declaró el secretario adjunto al Comercio, Don Graves.



"No dudaremos en usar (esta) lista y nuestras otras herramientas de regulación y aplicación para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos", agregó.



El Gobierno de Biden está explorando tomar acciones contra China y contra las compañías vinculadas al Ejército chino en el plan de globos espía, advirtió.



De hecho, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el jueves que la Administración "exploraría tomar medidas contra las entidades de la Republica Popular China que apoyaron la incursión del globo en el espacio aéreo de EE. UU.".



Las medidas contra China ya van mucho más allá. De hecho, una legisladora quiere prohibir que ciudadanos chinos compren propiedades en Texas, por motivos de "seguridad nacional".



Se trata de la republicana Lois Kolkhorst, senadora en el legislativo del estado de Texas (sur de Estados Unidos).

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP, Efe y Bloomberg