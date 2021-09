EE. UU. saca a Colombia de la 'lista de muy alto riesgo' por covid-19

El Departamento de Estado sacó este martes a Colombia de su "lista negra" de países a los que no recomienda viajar por la proliferación del covid-19.



Hasta ahora el país estaba dentro de un grupo de más de 90 naciones consideradas de "muy alto riesgo" o "nivel 4" en las que se han detectado al menos 500 casos de covid por 100 mil habitantes en los últimos 28 días.



El departamento de Estado tomó la decisión luego de que los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés), pasara el país del nivel cuatro al nivel tres, donde se ubica a naciones que tienen una tasa de contagio de entre 100 y 500 casos en ese mismo lapso de tiempo.



Bajo el nivel 4 la recomendación es no viajar y, en caso de ser necesario, hacerlo solo si está vacunado. Para los países en el nivel 3 la recomendación es "reconsiderar sus planes de viaje".



Aunque el país aún está lejos del nivel 1 (bajo) o 2 (moderado), constituye una buena noticia que podría reactivar el turismo ya que las guías del departamento de Estado y la CDC son usadas no solo en EE.UU. sino por otros países del mundo.



Aún así, en el nivel 3 recomiendan viajar solo si se está vacunado y evitar el país si aún no ha recibido el biológico.



En esta categoría a la que ahora llega Colombia hay 73 países, entre los que están otros seis sudamericanos: Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay. De la región solo Argentina y Venezuela permanecen en el nivel 4.

Vale aclarar que las listas están en permanente evolución y dependen de la situación en el terreno durante el mes anterior. Es decir que el país podría subir o bajar de categoría el mes entrante dependiendo del estado de la pandemia.



En su anunció, que se conoce como "Alerta al Viajero", EE.UU. incluye otras consideraciones antes de viajar al país.



Dice, por ejemplo, que debe hacerse con cautela pues en Colombia persiste el crimen, los secuestros y el terrorismo.



Y afirma que no se debe visitar Arauca, Cauca (salvo Popayán), Chocó (menos Nuquí), Nariño y Norte de Santander (salvo Cúcuta).



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

