El gobierno de Estados Unidos abandonó las negociaciones para compensar financieramente a las familias migrantes separadas en la frontera con México por la política de "tolerancia cero" del expresidente Donald Trump, indicaron el jueves representantes de ambas partes.



La administración de Joe Biden dijo que no se alcanzó un acuerdo con los abogados de las familias que presentaron demandas judiciales por estas separaciones, pero dejó abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro.



"Si bien las partes no han podido llegar a un acuerdo de solución global en este momento, seguimos comprometidos a relacionarnos con los demandantes y hacer justicia a las víctimas de esta política aborrecible", dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.



Los demandantes, que buscan indemnizaciones por lo que consideran daño psicológico, anunciaron que seguirán adelante con los litigios.



"Volveremos a los tribunales", dijo a la AFP Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que presentó una de las demandas.



"El trauma infligido a estos niños y padres a manos de nuestro propio gobierno es insondable. Tenemos que hacer lo correcto", apuntó, deplorando que "la administración de Biden permitiera que la política se interpusiera en el camino de ayudar a los niños pequeños abusados deliberadamente" por las autoridades.



Expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Foto: EFE/EPA/STEVE POPE

Tras asumir en enero con la promesa de un enfoque más "humano" de la inmigración, Biden rescindió oficialmente la política de "tolerancia cero" en la frontera sur instaurada por Trump.



Esta directiva, que el expresidente republicano suspendió en junio de 2018 en medio de fuertes críticas, intensificó el procesamiento penal de las personas atrapadas ingresando ilegalmente al país, dando lugar a la separación de miles de menores de sus padres.



A fines de octubre, el Wall Street Journal informó que los departamentos estadounidenses de Justicia y Seguridad Interior (DHS) estaban negociando indemnizaciones con las familias afectadas que habían demandado al gobierno.



Dijo que los pagos podían ascender a 450.000 dólares. Biden desestimó en noviembre esa cifra, pero dijo que apoyaba una compensación para las familias migrantes separadas.



El DHS indicó en junio que se había identificado a 3.913 niños separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México durante el gobierno de Trump.



De estos, unos 1.786 menores habían sido devueltos a sus familias, en tanto continuaban los esfuerzos de un grupo de trabajo creado por Biden para avanzar en las reunificaciones. Documentos judiciales cifran sin embargo en 5.500 los niños separados de sus padres migrantes.



Las detenciones de personas indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos alcanzó cifras récord en los últimos años, la mayoría provenientes de Centroamérica y México.

Descartan incluir reforma migratoria en plan demócrata

Elizabeth MacDonough, la encargada de interpretar el reglamento del Senado de Estados Unidos, asestó este jueves un nuevo golpe al plan migratorio del presidente estadounidense, Joe Biden, al determinar que los demócratas no pueden usar una maniobra legislativa para aprobarlo.



Es la tercera vez que MacDonough se posiciona en contra de uno de los proyectos estrella de los demócratas.



MacDonough, que actúa como árbitro no partidista en lo que respecta a las reglas del Senado, determinó que los demócratas no pueden incluir su reforma migratoria en un plan social de 1,75 billones de dólares que quieren aprobar en solitario a través de un mecanismo llamado "reconciliación".

El plan social de Biden permitiría a los migrantes obtener un permiso de trabajo y les protegería de la deportación, entre otros beneficios. Foto: Anna Moneymaker. EFE

Esto lo pretendían hacer a través del programa bautizado en inglés "Build Back Better" ("Reconstruir mejor"), que incluye una gran cantidad de propuestas progresistas sobre cambio climático, educación e inmigración.



El plan ofrece un amparo conocido como "parole" a cerca de 6,5 millones, según análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), y permitiría a los migrantes obtener un permiso de trabajo y les protegería de la deportación, entre otros beneficios.



La Cámara Baja ya aprobó en noviembre el plan de Biden con esa propuesta de "parole", porque por ahora no hay apoyo suficiente en el Senado para sacar adelante una ley que dé la nacionalidad a los 11 millones de indocumentados que se calcula que viven en EE. UU., muchos de los cuales fueron considerados trabajadores esenciales durante la pandemia.



Este era el "Plan C" de los demócratas para aprobar un alivio migratorio para unos 6,5 millones de indocumentados. Sus planes "A" y "B" eran regularizar entre 6,7 y 8 de los 11 millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos, pero MacDonough también rechazó esas opciones en septiembre.



Los demócratas quieren usar el mecanismo de "reconciliación" para aprobar cambios migratorios porque no pueden conseguir los 60 votos necesarios para aprobar leyes en el Senado: tienen 50 escaños, igual que los republicanos, aunque los demócratas cuentan con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, que ejerce como presidenta de la Cámara Alta.



El Congreso lleva 35 años sin aprobar una ley que permita acceder a la ciudadanía a un gran grupo de inmigrantes. La última vez fue en 1986, cuando el entonces presidente Reagan, firmó una ley que permitió regularizar a tres millones de inmigrantes indocumentados.

