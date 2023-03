Estados Unidos subrayó este viernes que "no hay duda" de que Rusia está cometiendo crímenes de guerra en Ucrania y, después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, respaldó que sus responsables "rindan cuentas".



"El fiscal de la CPI es un actor independiente y toma sus propias decisiones en base a las pruebas ante él. Apoyamos la rendición de cuentas por parte de los perpetradores de crímenes de guerra", apuntó en una declaración Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma con el que se constituyó la CPI y tradicionalmente se ha opuesto a varias investigaciones del organismo.



"No hay duda de que Rusia está cometiendo crímenes de guerra y atrocidades en Ucrania y nosotros hemos dejado claro que los responsables de eso deben rendir cuentas", añadió la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.



El fiscal de la CPI, Karim Khan, identificó en su petición de orden de detención de Putin la deportación a Rusia de "al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil" ucranianos.



(Puede ser de su interés: María Lvova-Belova: consejera de Putin acusada de deportar a niños ucranianos).

Facebook Twitter Linkedin

Vladimir Putin, mandatario de Rusia. Foto: EFE

La sala de cuestiones preliminares de la CPI emitió además una segunda orden de arresto contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.



Esas órdenes de detención son las primeras de su tipo que la CPI emite en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.



El Gobierno ruso calificó la orden de arresto de "indignante", "inadmisible" y "nula jurídicamente", puesto que Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma de la CPI.



"Seguiremos trabajando con Ucrania para documentar y conservar pruebas" de crímenes de guerra, añadió en una entrevista con la cadena CNN otro de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby.



(Además: Putin y otros presidentes que recibieron orden de captura estando en el poder).

Seguiremos trabajando con Ucrania para documentar y conservar pruebas FACEBOOK

TWITTER

El funcionario evitó avanzar si llegado el caso Washington detendría y entregaría al mandatario ruso si acudiera a Estados Unidos o si mediaría para presionar a otros países para que lo hagan, alegando que se trata de una decisión soberana de estos.



"No voy a especular. Obviamente queremos que cualquier perpetrador rinda cuentas. No voy a entrar en situaciones hipotéticas", dijo.



Kirby sí destacó que Rusia está más débil ahora que al inicio de la invasión ucraniana el 24 de febrero del año pasado, "al menos a nivel militar": "Ha perdido miles y miles de soldados y los sigue perdiendo cada día. No ha conseguido ninguno de sus objetivos estratégicos", concluyó.



EFE

Más noticias

María Lvova-Belova: consejera de Putin acusada de deportar a niños ucranianos

Putin y otros presidentes que recibieron orden de captura estando en el poder

¿Cambiarle el nombre a Rusia? El presidente ucraniano encargó estudiar petición