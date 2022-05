Un número creciente de objetos no identificados han sido reportados en el cielo en los últimos 20 años, dijo el martes un alto oficial estadounidense de defensa a una comisión del Congreso, en la primera audiencia sobre "objetos voladores no identificados" en medio siglo.



"Desde el inicio de los años 2000, hemos observado un número creciente de objetos no autorizados o no identificados", dijo Scott Bray, director adjunto de inteligencia naval de Estados Unidos.



El funcionario atribuye esta alza a los "esfuerzos considerables" del ejército estadounidense dirigidos a "desestigmatizar el acto de reportar dichos encuentros", así como a los avances tecnológicos.



Sin embargo, Bray indicó que el Pentágono no ha detectado nada "que pueda sugerir un origen no terrestre" de estos fenómenos, pero tampoco excluyó esta posibilidad.



En junio de 2021 la inteligencia de Estados Unidos ya había afirmado en un reporte que no había pruebas de la existencia de extraterrestres en los cielos pero reconocía que decenas de fenómenos constatados por pilotos militares no tenían ninguna explicación.



"No hacemos presunciones sobre lo que es o no es", señaló Bray.



Algunos fenómenos podrían explicarse por la presencia de drones o aves que crean confusión en los sistemas de radar. Otros pueden ser el resultado de ensayos de equipos o tecnologías militares efectuados por otras potencias, como China o Rusia.



El ejército de Estados Unidos y la inteligencia están enfocados en determinar de primera mano si estos fenómenos están relacionados con posibles amenazas contra el país.



"Los fenómenos aéreos no identificados son una amenaza potencial de seguridad nacional y deben ser evaluados en ese sentido", dijo el representante demócrata Andre Carson, quien estaba a cargo de presidir el panel de la audiencia.



AFP