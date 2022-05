"Los aumentos previos de infecciones, en diferentes oleadas, han demostrado que el virus viaja por todo el país", fueron las palabras de la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), en una rueda de prensa para periodistas en la Casa Blanca.

Según dijo, el número de infecciones y hospitalizaciones por covid-19 es cada vez mayor, por lo que instó a tomar medidas de contención de los contagios.

¿Qué alternativas brindó la experta? Pidió fomentar el uso de estrategias de prevención como tapabocas en lugares cerrados de carácter público y aumentar el acceso a las pruebas para identificar el virus y a los tratamientos para la mitigación de muertes en las zonas más afectadas por los casos y muertes por la covid.

La experta también recomienda mayor acceso a pruebas de identificación del virus. Foto: Justin Lane. EFE

Aunque esta fue una recomendación más que una reglamentación, los estados del país norteamericano que deberían acatarla serían los que están ubicados en el noreste y el medio oeste estadounidense; ya que son las áreas de mayor riesgo por ahora, según informó la agencia del Gobierno.

¿Y la vacunación contra la covid-19 qué?

Walensky recordó que muchos menores de 50 años todavía no se han puesto el refuerzo de la vacuna: "Todavía queda bastante gente que no se ha puesto la tercera dosis y sabemos que es muy importante, sobre todo contra ómicron".



Según datos de los propios CDC, el 66,5 % de la población estadounidense ha completado la pauta de vacunación, y solo el 46,4 % de los vacunados se han puesto el refuerzo.

Son muchos quienes no se han aplicado el refuerzo de la vacuna contra la covid-19. Foto: Afp

La experta enfatizó la importancia de que estas personas se vacunen con el refuerzo para que la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) pueda aprobar el uso de una cuarta dosis para este grupo de edad, algo que todavía no recomienda salvo en casos de riesgo.



Del mismo modo, los menores de 6 años, que todavía no pueden acceder a la vacunación en Estados Unidos, deberían ser incluidos en la estrategia de inmunización pronto, aunque no especificó una fecha exacta.

*Con información de EFE.