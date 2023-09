Estados Unidos aseguró este lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, está desesperado por el conflicto de Ucrania al reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, y renovó sus advertencias de que cualquier acuerdo de armas podría desencadenar sanciones estadounidenses.



"Tener que viajar a lo largo de su propio país para reunirse con un paria internacional y pedirle ayuda en una guerra que esperaba ganar en el primer mes, lo describiría como si estuviera suplicando por ayuda", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a los periodistas.

La declaración tuvo lugar poco después de que el Kremlin y la agencia norcoreana de noticias KCNA anunciaron este lunes que Kim visitará Rusia "en los próximos días" para reunirse con el mandatario ruso.



"El presidente Putin lanzó esta guerra contra Ucrania, con su agresión a gran escala, con el sueño de restaurar la gloria del imperio ruso. Esa esperanza, esa expectativa suya, ha fracasado", señaló Miller.



El portavoz estadounidense agregó que Putin irá a "mendigar" a las conversaciones previstas en la ciudad rusa de Vladivostok, tras perderse la cumbre del G20 en Nueva Delhi debido a su condición de "paria".



(Lea también: Corea del Norte confirma que Kim Jong-un y Vladimir Putin celebrarán una cumbre)

Facebook Twitter Linkedin

Kim Jong-Un y Vladimir Putin. Foto: AFP y EFE

"Recordaré a ambos países que cualquier transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia supondría una violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", declaró Miller.



"Por supuesto, hemos impuesto agresivamente sanciones contra entidades que financian el esfuerzo bélico de Rusia (...) y no dudaremos en imponer nuevas sanciones según corresponda".

Proporcionar armas a Rusia para usarlas en el campo de batalla contra silos de grano e infraestructura de calefacción no va a dejar bien a Corea del Norte FACEBOOK

TWITTER

La semana pasada "The New York Times" y otros medios anglosajones informaron de que esa futura reunión entre Kim y Putin tenía como eje de su agenda la cooperación técnico-militar con la vista puesta en la guerra de Ucrania.



(Además: ¿Por qué preocupa al mundo un posible encuentro entre Vladimir Putin y Kim Jong-Un?)



Estados Unidos ha reiterado recientemente que Corea del Norte "pagará un precio en la comunidad internacional" si suministra armamento a Rusia destinado a la guerra en Ucrania y ha pedido al país que respete su compromiso público de que no lo hará.



Según destacó el pasado 5 de septiembre el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, suministrar armas a Rusia para su ofensiva "no va a dejar bien a Corea del Norte".



"Proporcionar armas a Rusia para usarlas en el campo de batalla contra silos de grano e infraestructura de calefacción de las principales ciudades mientras nos acercamos al invierno para tratar de conquistar territorio de otra nación soberana no va a dejar bien a Corea del Norte y pagará un precio por ello en la comunidad internacional", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

El líder norcoreano, Kim Jong-un (izq), recibe un sable del presidente ruso, Vladímir Putin (c). Foto: EFE

Se trata, en todo caso, del primer viaje de Kim al extranjero desde 2019. El Kremlin defendió este lunes esa visita y apuntó que el líder norcoreano llegará a Rusia en los próximos días.



(Siga leyendo: Estrategias que estaría aplicando Estados Unidos para evitar muertes por fentanilo)



El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, subrayó que ambos se reunirán probablemente en Vladivostok, capital del Lejano Oriente ruso.



"No parece un encuentro social", ironizó Miller, avanzando que Washington vigilará "muy de cerca" el resultado de ese encuentro.

*Con AFP y EFE