El Gobierno de Estados Unidos promulgó este miércoles una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México y sustituye al Título 42, una regla de la administración Trump que permitía las devoluciones en caliente de migrantes amparándose en una posible expansión del coronavirus.



La norma, que se publicará este jueves en el registro federal, califica como "no aptos" para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EE.UU, explicaron funcionarios del Gobierno en una llamada con reporteros.

Esta nueva restricción forma parte de las medidas que regirán la frontera entre México y Estados Unidos desde este jueves, cuando se levantará el Título 42, por el que han sido expulsados hasta 2,5 millones de migrantes en los últimos tres años.



A partir de ahora, la principal vía legal para solicitar asilo en el país norteamericano será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos.



Estados Unidos. ofrecerá unas 1.000 citas diarias para solicitar asilo a través de este procedimiento, una cifra que, según contaron los funcionarios públicos, podrá incrementarse "dependiendo de la capacidad" de los trabajadores del servicio de migración.

Familias inmigrantes cruzan a Estados Unidos desde México para pedir asilo. Foto: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Nuevas sanciones para quienes incumplan la norma

Quienes no se acojan a este proceso y decidan cruzar la frontera de manera irregular serán declarados no aptos para pedir asilo en Estados Unidos, a menos que se les haya negado anteriormente en un tercer país o que demuestren haber encontrado a barreras tecnológicas o de lenguaje para acceder a la aplicación.



Las personas que sean calificadas como no aptas para solicitar asilo podrán ser deportadas, se les prohibirá la entrada a Estados Unidos durante cinco años y podrán enfrentarse a cargos penales si intentan entrar nuevamente, según explicaron los funcionarios.



De hecho, también detallaron que EE. UU. incrementó el número de vuelos de deportación a países de la región y también llegó a un acuerdo con México para que el país vecino reciba hasta 30.000 migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba deportados al mes.

Por su parte, las personas que sean arrestadas cruzando la frontera y a las que se le dé la oportunidad de presentar su caso de asilo, a través de una entrevista de "miedo creíble", deberán hacerlo mientras estén en detención.



"Hemos contratado y tendremos listos para desplegar a unos 1.000 funcionarios de asilo para llevar a cabo las entrevistas de miedo creíble en la frontera a partir del jueves", explicó otro de los funcionarios públicos.



Despliegue de más de 24.000 agentes para controlar la zona

En previsión de una situación "caótica", el presidente Joe Biden cuenta con 24.000 agentes en la frontera con México para atender a los migrantes que tomen "vías legales" para entrar al país y expulsar a los demás cuando el jueves expire una norma ligada a la pandemia.



"Será caótico por un tiempo", afirmó el martes por la noche el dirigente, que incentiva desde hace meses a los migrantes a acogerse a programas que intentan evitar una aglomeración en su frontera sur.

oe Biden cuenta con 24.000 agentes en la frontera con México para atender a los migrantes que tomen "vías legales" para entrar al país Foto: EFE

El jueves a las 11:59 p.m. hora de Washington (10:59 p.m. hora colombiana) expira el llamado Título 42, una regla activada durante la pandemia que permite expulsar automáticamente a casi todos los que llegan sin visa o documentación necesaria para entrar.



La administración Biden intenta ahora convencer a los migrantes de recurrir a "vías legales", como pedir cita a través de la aplicación móvil CBP One para solicitar asilo en un puerto de entrada, recurrir a un permiso de reunificación familiar o acogerse a un programa que autoriza entrar a 30.000 personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití por motivos humanitarios.

"Le están poniendo las cosas más difíciles a uno", declaró a la AFP Michel, un albañil venezolano de 35 años que prefiere no dar su apellido mientras intenta en vano pedir cita a través de la aplicación móvil desde Ciudad Juárez (México).



Se le agotó el tiempo, pero a partir del viernes estará activa 23 horas al día. En los últimos meses el gobierno estadounidense alternó el palo y la zanahoria. A finales de febrero propuso nuevas reglas que limitan el acceso al asilo.



A primeras horas de este miércoles someterá estas reglas de elegibilidad de asilo "para inspección pública", el paso anterior a su publicación en el registro federal, según declaró un funcionario gubernamental que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica.



"No puedo hablar sobre los detalles de los cambios que se realizaron, señalaré que no fueron importantes", dijo el martes por la noche.

Cerca de 200.000 personas intentan cruzar la frontera de México a Estados Unidos cada mes. Foto: Guillermo Arias. AFP

Se 'ampliará significativamente' las expulsiones exprés

"Ampliaremos significativamente a partir del jueves nuestro uso de la expulsión acelerada en la frontera", advirtió un funcionario gubernamental que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica.



Y "por primera vez en la historia" las expulsiones a México de migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela "continuarán bajo el Título 8", especificó. Los migrantes de otras nacionalidades serán devueltos a sus países de origen gracias a acuerdos negociados en el último año y medio.



Migrantes en frontera con México y Estados Unidos Foto: EFE,

Próximamente los migrantes también podrán pedir cita en centros de preselección en Guatemala y Colombia. La idea es abrir "100" en toda América Latina y el Caribe, afirmó otro funcionario que pidió el anonimato en la misma rueda de prensa.



El presidente demócrata, que se presenta a su reelección en las presidenciales de 2024, estima que es el único medio para lidiar con la migración, porque el Congreso no se pone de acuerdo sobre una política migratoria.



Los republicanos lo acusan de haber perdido el "control operativo" en la frontera y negocian para intentar votar el jueves en la Cámara de Representantes una propuesta que limitaría el asilo y ampliaría el muro fronterizo.



En cualquier caso es muy improbable que obtenga la luz verde del Senado, de mayoría demócrata, y Biden ya advirtió que la vetaría.

SANTIAGO ANDRÉS VENERA SALAZAR

Redacción Internacional

Con información de AFP y EFE