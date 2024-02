¿Por qué la apuesta diplomática de Joe Biden con Venezuela está en la cuerda floja?

Tras varias semanas de mucha incertidumbre, el proceso de acercamiento entre Washington, el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, con el objetivo de arar el terreno para unas elecciones libres y justas este año en el país vecino, entró en crisis.



Este miércoles, y pocos días después de que el Tribunal Supremo de Justicia en ese país confirmó la inhabilitación de María Corina Machado –ganadora de las elecciones primarias de octubre del año pasado y candidata de la oposición para esos comicios–, el Departamento de Estado de EE. UU. respondió, y de manera fuerte, anunciando la cancelación de la Licencia 43 que permitía transacciones con el sector metalúrgico a partir de este 13 de febrero. Además, amenazó con la no renovación en abril de la Licencia 44, que levantaba transitoriamente las sanciones impuestas hace varios años contra el petróleo y el gas venezolano.



La opositora venezolana María Corina Machado. Foto: EFE

Ambas licencias hacían parte de un acuerdo a tres bandas alcanzado en octubre del año pasado en Barbados en el que la oposición y Maduro pactaron una hoja de ruta para un proceso electoral que incluía la liberación de presos políticos, garantías de participación, verificación internacional, entre otras cosas, y al que Estados Unidos se sumó con la flexibilización de su paquete de sanciones. En ese proceso también se liberó al colombiano Álex Saab, señalado testaferro de Maduro.



El régimen chavista, tras conocer la noticia, contraatacó con su propio bombazo. Por un lado, insistió en que lo de Machado es “irreversible”. Y, por el otro, dijo que cancelaría de inmediato los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos, algo que no hacía parte de los acuerdos de Barbados, pero que la administración Biden acogió con entusiasmo dada la crisis que tiene en la frontera sur en gran parte creada por el éxodo de venezolanos.



Sobre el papel, y si las posiciones se mantienen, el conjunto de acciones de ambas partes podría marcar el fin del “experimento” que ideó la administración demócrata para buscarle una salida a una encrucijada que ya casi se mide en décadas. Una salida cuyo epicentro era usar el levantamiento de sanciones como zanahoria para obtener concesiones que condujeran a un proceso electoral libre y justo y que, a la vez, beneficiara a Washington en dos frentes que le preocupan: el migratorio y el del mercado internacional del petróleo.

El expresidente y candidato a la nominación republicana, Donald Trump. Foto: Getty Images/AFP

Como se recuerda, tras llegar a la Casa Blanca, Biden dio un giro de 180 grados en su aproximación hacia Venezuela indicando que la política de “máxima presión” que utilizó su antecesor, Donald Trump, no había dado resultados.



En una conversación con periodistas este mismo miércoles, la Casa Blanca hizo hincapié en este punto tras indicar que la política de sanciones para presionar un cambio no había arrojado resultados y, por el contrario, generó efectos adversos para EE. UU. y dio beneficios a rivales como China e Irán, que ampliaron su presencia en el país. Así mismo, que el proceso, al que se entró con buena fe, había producido resultados. Entre ellos, el acuerdo de Barbados, la liberación de detenidos tanto venezolanos como estadounidenses y la integración de una coalición internacional para acompañar el proceso.



“No sabemos si vamos a lograr esos objetivos. Lo que sí sabemos es que lo anterior no estaba funcionando”, dijo en esa charla un funcionario estadounidense.



El problema, de acuerdo con Michael Shifter, exdirector del Diálogo Interamericano y hoy profesor en la Universidad de George Washington, es que con Venezuela nunca hubo buenas opciones.



“Creo que fue una apuesta. Tomaron un chance para ver hasta dónde llegaban. Ofrecer concesiones para que la democracia tuviera una oportunidad. Y eso es algo que les reconozco. Pero, me resisto a creer que en sus cálculos no estaba este desenlace, que era el más probable. Era obvio que Maduro no iba a permitir la candidatura de Machado o de algo que pusiera en jaque al chavismo porque eso supone perder el poder y quedar expuesto a acciones judiciales”, afirma Shifter.



Además, sostiene este analista, la gente a veces parece no comprender que Maduro, como Andrés Manuel López Obrador en México, tiene “palanca” con la administración Biden. “Los dos temas que más le importan a esta administración y de los cuales quizá dependa su reelección, son el migratorio y el petrolero, Y ambos, de alguna manera, pasan por Venezuela. El retorno de la democracia les importa, pero estos dos pesan aún más”, afirma Shifter.



Precisamente por eso, dice este experto en temas latinoamericanos, no es ni siquiera seguro que EE. UU. vaya a cumplir con su amenaza de cancelar licencias, especialmente la que expira en abril.



A eso se suma, afirma, que ya muchas compañías tanto estadounidenses como europeas ya están haciendo negocios con Venezuela desde que se levantaron las sanciones y sería muy difícil y costoso decirles ahora que tienen que volver a salir.

Petróleo en Venezuela. Foto: AFP

Tanto en la conversación con periodistas como en declaraciones públicas que dio Matthew Miller, portavoz del departamento de Estado, Washington dio a entender que todavía hay espacio para alcanzar un nuevo arreglo dado que aún faltan 15 días para que se cancele la primera licencia y más de dos meses para la segunda.



Eso, en parte, podría explicar la oleada de movimientos diplomáticos que se reportaban a finales de esta semana. Por un lado, se rumoraba sobre una reunión urgente y secreta en una isla del Caribe entre Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y representante de Maduro en las negociaciones con la oposición, y Juan González, el asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de Biden.



Así mismo, este diario pudo confirmar extraoficialmente la visita a Bogotá a partir de mañana del Asesor de Seguridad Nacional Asistente, Jon Finner, junto a González, para otra reunión de emergencia con el presidente Gustavo Petro.



Si bien se desconocen los detalles, se sabe que el tema es Venezuela y estrategias para encaminar los diálogos. Es posible, dicen los analistas, que tanto EE. UU. como Maduro están elevando las apuestas para forzar la mano del contrincante a medida que se acerca la hora cero. En pocas semanas –o quizá días– sabremos si lo que se viene es un inevitable choque de trenes o alguna salida que todavía no está sobre la mesa.



Para Shifter, en todo caso, si el experimento termina fracasando, más que un triunfo para Maduro o una derrota para Biden, “los grandes perdedores serán los de siempre: el pueblo venezolano”.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

