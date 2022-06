Tras una investigación de 'BuzzFeed News', que señaló que empleados de TikTok en Pekín tenían acceso y control sobre datos de los usuarios estadounidenses de la aplicación, un miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones​​ (FCC) de EE. UU. pidió a Apple y a Google retirar la plataforma de videos de sus tiendas.

El republicano, Brendan Carr, envió una carta a Tim Cook y Sundar Pichai, los directores ejecutivos de las empresas, para expresarle su preocupación por el uso que le puede dar la compañía China a la información de la población estadounidense.

De acuerdo con la misiva, TikTok "recopila franjas de datos confidenciales a los que se accede en nuevos informes en Beijing", pues "funciona como una sofisticada herramienta de vigilancia que cosecha grandes cantidades de datos personales y sensibles".

Además, Carr exige a los gigantes tecnológicos eliminen la plataforma de sus tiendas antes del 8 de julio o, de lo contrario, que expliquen a la opinión pública si acaso TikTok no infringe alguna de las políticas de privacidad de las compañías.

Las compañías aún no se han referido sobre el tema, sin embargo, 'The Washington Post' subraya que Carr no puede obligar a Google ni a Apple a prohibir TikTok, pues la FCC no tiene autoridad sobre las tiendas de las aplicaciones.

Asimismo, el medio mencionado también explica que Carr es uno de los tres comicionados designados durante el gobierno de Donald Trump.

¿Qué responde TikTok?

Ante la polémica desatada por el artículo de 'BuzzFeed News', TikTok negó firmemente haber entregado datos a funcionarios chinos y señaló que, con el fin de generar confianza en sus usuarios, Oracle almacenará todos los datos de sus usuarios estadounidenses.

"Seguiremos impulsando nuestro objetivo de limitar el número de empleados que tienen acceso a los datos de los usuarios y los escenarios en los que se habilita el acceso a los datos", dijo el jefe de seguridad de información de TikTok , Roland Cloutier, según registra 'AFP'.

