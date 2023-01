El republicano Kevin McCarthy no logró ser elegido presidente de la Cámara Baja estadounidense en la primera votación celebrada este martes tras el arranque del 118 Congreso, por la oposición de varios miembros de su propio partido.



(Le recomendamos: La tensión política que se avecina en EE. UU. con la posesión del nuevo Congreso)



McCarthy necesitaba 218 votos para ser elegido como "speaker" de la Cámara de Representantes y solo consiguió 203, por lo que tendrán que celebrarse sucesivas votaciones, una situación que no se producía desde hace un siglo.



(Siga leyendo: Canadá: ¿por qué Gobierno prohibirá a extranjeros comprar vivienda en ese país?)

"Tuvimos una reunión intensa", dijo el político al concluir un encuentro con los congresistas del Partido Republicano. McCarthy, previo a la votación, criticó que haya miembros de su partido que se oponen a su nombramiento porque piensan más "en sus cargos que en el país".



(Además: EE. UU.: lo que revelaron las declaraciones de impuestos del expresidente Trump)



"Probablemente tendremos una batalla en el pleno, pero la batalla es por el partido y por el país, y voy a librarla", expresó el congresista por California.

Probablemente tendremos una batalla en el pleno, pero la batalla es por el partido y por el país, y voy a librarla. FACEBOOK

TWITTER

Los republicanos controlan 222 de los 435 escaños, pero McCarthy no tiene la victoria asegurada por completo, ya que algunos miembros de su partido han anunciado que votarán en su contra o dicen seguir indecisos.



Varios republicanos comparecieron ante los medios para confirmar que no iban a apoyar a McCarthy y reprochar que el candidato a presidir la Cámara Baja pretendiera su "sumisión" sin condiciones, en palabras del representante por Florida Matt Gaetz.



El congresista californiano Scott Perry recordó que hace tiempo le enviaron a McCarthy sus demandas, como el cambio de reglamento de los debates o los nombres que quieren poner al frente de los comités de la Cámara de Representantes, pero este no ha querido negociar hasta última hora.



Además, Perry aseguró que varios críticos como él han sido "amenazados" con ser expulsados de los comités si no votaban por McCarthy.



"No aceptaré órdenes de nadie en esta ciudad. Las órdenes las recibo de mi distrito y mis votantes", dijo.



Por el momento, no hay ningún candidato alternativo a McCarthy.



En juego está la sustitución de Pelosi, quien ha presidido la Cámara Baja en dos períodos (2007-2011 y 2019-2023) y que anunció que deja el liderazgo de la bancada demócrata tras la derrota electoral.



(Le puede interesar: EE. UU.: Nancy Pelosi dice que renunciará a ser líder de demócratas en Congreso)



El líder de la Cámara Baja es la tercera autoridad de Estados Unidos, después del presidente, Joe Biden, y de la vicepresidenta, Kamala Harris, quien también preside el Senado.



Aunque los republicanos ganaron las elecciones a la Cámara de Representantes del 8 de noviembre pasado, la victoria de los conservadores fue mucho menor de la que muchos preveían.



Además, los demócratas no solo consiguieron retener la mayoría en el Senado, sino que ganaron un nuevo escaño.



Los republicanos moderados culpan del insuficiente desempeño electoral a la influencia del expresidente Donald Trump (2017-2021) en los comicios, mientras que el ala dura lo atribuye a la campaña diseñada por McCarthy.



El Congreso estadounidense inicia esta nueva legislatura con la previsión de que los dos últimos años de mandato del presidente, Joe Biden, se vean obstaculizados por la oposición republicana.



(Lea también: Estados Unidos: multan a empresas de cruceros por hacer escalas en Cuba)

EFE