Sin lugar a dudas, la amenaza de una invasión rusa en Ucrania es de lejos el reto más grande que enfrenta el presidente Joe Biden en política exterior. Esta semana, las apuestas siguieron subiendo luego de que tanto Estados Unidos como la Otán le respondieron al Kremlin que no están dispuestos a descartar una futura incorporación de la exrepública soviética la Alianza Atlántica y mucho menos replegar hombres y armamento de su llamada zona de influencia.



Moscú contestó que las explicaciones ofrecidas por Occidente dejaban “poco espacio” para una resolución pacífica del conflicto, y la mayoría de analistas cree que, guardadas las debidas proporciones, el momento actual es tan delicado como la famosa crisis de los misiles de finales de los sesenta, cuando el mundo contuvo el aliento ante la posibilidad de que se desatara una tercera guerra mundial.



A pesar de la gravedad, esta encrucijada que atraviesa Biden es solo una entre la compleja madeja de desafíos internacionales que van desde China y Corea del Norte hasta Oriente Medio. Con algunas ramificaciones incluso en América Latina.

En todos, el trasfondo es más o menos el mismo que parece estar alimentando la dinámica del conflicto por Ucrania.



El presidente ruso, Vladimir Putin, lleva años ventilando su ira por el avance de Occidente –a través de la Otán y la Unión Europea– a territorios que estuvieron bajo el yugo de la Unión Soviética hasta su desplome en 1991. Y tampoco ha escondido que su plan maestro es restaurar, en lo posible, el poder e influencia que tuvieron sus antecesores durante el siglo pasado.

Si bien ya había dado golpes en el tablero con la invasión de Georgia en 2008 y la anexión de Crimea en 2014, al parecer ha entendido que está en su mejor momento para poner al rey en jaque. De acuerdo con analistas como Peter Rough, del Hudson Institute, la debilidad actual del presidente Biden y las profundas divisiones internas que existen en EE. UU. le han abierto las puertas de par en par para tratar de obtener máximos dividendos.



“Biden está contra la pared. Casi la mitad del país piensa que es ilegítimo, su popularidad está en el piso y enfrenta múltiples crisis por la pandemia, la inflación galopante y un Partido Republicano que le tiene anclada su agenda. En ocho meses hay elecciones legislativas y lo más probable es que pierda el control del Congreso. A eso se suma el ambiente en un país en donde la misma democracia se está erosionando, lo cual le resta credibilidad a Estados Unidos a la hora de frenar a los autócratas en el planeta”, dice Rough.



Además, sostiene el analista, Putin sabe que como demócrata, el nuevo presidente no es proclive a las aventuras militares y menos cuando acaba de sacar al país de 20 años de guerra en Afganistán. “Lo último que necesita –afirma Rough– es un conflicto. Pero eso lo saben sus rivales y por eso están sacando provecho”.

El frente asiático

Ese también parece ser el cálculo de China, que tiene sus propias ambiciones expansionistas en Taiwán y en el mar del sur de China. Una zona en la que cada vez hace más presencia y donde se viene presentando todo un duelo, con componente militar, por el dominio del Asia-Pacífico, que Pekín reclama como su área de influencia.

Adicionalmente, desde el comienzo de su presidencia, Biden había identificado al gigante asiático como el principal oponente de EE. UU. y venía trabajando para contener su avance. Eso especialmente en el plano económico, pues su huella ya es profunda incluso en Latinoamérica.



La precariedad a nivel interno de Biden sumada al desafío que ahora enfrenta con Rusia se convierten en una oportunidad inmejorable para Pekín, que busca “devolverle atenciones” y progresar en sus objetivos.



Algo que dejó claro el ministro de exteriores Wang Yi el jueves, cuando dijo que la seguridad regional no se podía garantizar “expandiendo y fortaleciendo bloques”, que las quejas de Rusia eran serias y debían ser tenidas en cuenta.



Ambos países (China y Rusia), además, parecen estar alineando sus estrategias y vienen realizando ejercicios militares conjuntos desde hace varios años, que ahora incluyen a Irán, otro oponente de Washington con su propia agenda y que está presionando para que se levanten las sanciones económicas y se reactive el acuerdo sobre desarrollo nuclear, que Donald Trump abandonó en el 2017.

Esta misma semana, ‘coincidencialmente’, las fuerzas de Estados Unidos en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes, tuvieron que desplegar misiles Patriot para contener un ataque lanzado por rebeldes hutíes en Yemen, que son respaldados por Teherán. Otro recordatorio para Biden de que Oriente Próximo sigue siendo otra zona caliente y que el régimen islámico también pretende ponerlo a prueba durante esta coyuntura.



Y luego está Corea del Norte, que viene realizando nuevas pruebas con misiles balísticos de alcance intercontinental –el último de ellos hace menos de 15 días– y cuya amenaza nunca ha desaparecido. Kim Jong-un, su errático líder, sin duda está haciendo cálculos propios para ‘medirle el aceite’ al emproblemado mandatario estadounidense.

Tensión entre aliados

Por si fuera poco, Biden no solo enfrenta grandes desafíos de los rivales ‘clásicos’ de EE. UU., sino también de sus mismos aliados. De acuerdo con Ian Bond, exdiplomático que ahora encabeza el Centro para Reformas Europeas, el momento que ha escogido Putin para desatar la actual crisis no es casual. Busca, por un lado, dividir a las potencias europeas y al mismo tiempo agudizar las grietas que ya existían entre EE. UU. y sus socios de la Alianza Atlántica.



Esas fisuras vienen de los años de la presidencia de Donald Trump, cuando el mandatario puso en entredicho la vigencia de la Otán y el famoso artículo 5 que llama a la defensa común cuando uno de sus miembros está amenazado. Si bien desde que llegó a la presidencia Biden ha hecho esfuerzos por demostrar a sus aliados que EE. UU. está de regreso en el tablero internacional, la desconfianza es aún latente.



“Los europeos ven el clima político que existe en EE. UU. y se preguntan, con razón, si en tres años llegará a la Casa Blanca un líder –que puede ser el mismo Trump– que les volverá a dar la espalda. Y es un cálculo válido que están teniendo en cuenta ahora que Biden les pide firmeza y unidad para enfrentar no solo a Rusia, sino a otros rivales, como China”, dice este analista.

Adicionalmente, las potencias europeas atraviesan momentos muy particulares que explican las divisiones internas en el Viejo Continente.



Alemania, por ejemplo, está estrenando una nueva coalición de gobierno que se ve dividida en política exterior y que teme que un escalamiento con Rusia pueda afectar su acceso al gas natural que este país le proporciona. El problema es que ese recurso representa más del 40 por ciento de sus necesidades energéticas, especialmente ahora que el continente atraviesa un fuerte invierno.



En Francia, el presidente Emmanuel Macron va a las urnas en abril en busca de la reelección y por eso empuja por una respuesta más firme de Europa que le permita desplazar a EE. UU. como líder natural y posicionar al Elíseo como nueva cabeza de la alianza.



De allí, sostienen los expertos, su decisión de realizar esta semana una cumbre en París entre Alemania, Francia, Ucrania y Rusia, que no incluye ni a EE. UU. ni a Gran Bretaña, país con el que también hay rencilla por su reciente salida de la Unión Europea.



Además, Boris Johnson, el primer ministro británico, está contra las cuerdas tras conocerse que asistió a numerosas fiestas mientras el país entero se resguardaba ante el avance del covid-19.



Y, en general, muchas naciones de la Unión Europea (UE) no creen que Ucrania, un país distante que ni siquiera es miembro de la Otán o la UE, amerite una crisis mayúscula con Rusia que pondría en riesgo su estabilidad.



“La única manera de contener a Putin es armando un sólido frente común entre EE. UU. y la UE. Pero, de momento, y a pesar de declaraciones con las que buscan dejar esa impresión, es algo que Biden no ha conseguido aún. Putin lo sabe y por eso sigue apretando”, afirma Bond.

Al delicado tablero de ajedrez que enfrenta Biden del otro lado del Atlántico también se añade otro mucho más cercano a casa. De acuerdo con Nicolás Urrutia, de Control Risk, si bien Putin no puede replicar la amenaza que plantea en Ucrania por un tema de cercanía, lo más probable es que “siga puyando a Biden en América Latina para hacerle la vida imposible ahora que lo ve débil”. Algo que puede hacer con el envío de asesores militares, actividades de hostigamiento en el ciberespacio, distribución de información falsa e intervención en procesos electorales.



Esta semana, precisamente, circuló la noticia de una especie de cumbre entre Rusia, Cuba y Venezuela en la que supuestamente hablaron del establecimiento de bases en la región y despliegue de misiles. Moscú negó de manera categórica que eso esté entre sus planes y calificó de irresponsables esas versiones.



Pero el simple hecho de que deambule ese fantasma complica aún más al mandatario estadounidense y abre un nuevo flanco de críticas provenientes de un Partido Republicano que lo acusa de ser débil frente al comunismo y el socialismo. Un tema que les dio muy buenos resultados en las pasadas elecciones, especialmente en el estado de la Florida.



Aunque los retos que enfrenta Biden en las cuatro esquinas del planeta no son nuevos para Estados Unidos ni para un presidente en esta gran potencia, el escenario actual representa todo un dolor de cabeza que lo pondrá a prueba y del cual depende, no cabe duda, buena parte de su futuro en la Casa Blanca.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

@sergom68

