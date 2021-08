EE. UU. no descarta conceder ayuda a los talibanes en el largo plazo

Estados Unidos no descartó este martes conceder ayuda en el largo plazo a los

talibanes, que han recuperado el poder en Afganistán, aunque por el momento seguirá proporcionando asistencia humanitaria a los afganos a través de instituciones internacionales y ONG.



(Lea aquí: Afganistán: la apresurada y dolorosa retirada de EE. UU.)

Así lo expresó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una entrevista con la cadena ABC News, donde condicionó esa ayuda a largo plazo al comportamiento de los talibanes.



"Depende de si cumplen con sus compromisos: sus compromisos para una salida segura de los estadounidenses y los aliados afganos, sus compromisos para no permitir que Afganistán se convierta en una base desde la que terroristas puedan atacar EE. UU. o cualquier otro país, sus compromisos respecto a cumplir su obligaciones internacionales", enumeró.



Sullivan destacó que EE.UU. va a esperar a ver sus acciones para decidir cómo responder "en términos de asistencia económica y de desarrollo". Entretanto, el Gobierno estadounidense continuará enviando ayuda humanitaria a los afganos a través de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (FAO) y de ONG que todavía operan en el país, "no será a través del Gobierno" de los talibanes, remarcó Sullivan.



(Lea también: Antes de dejar Kabul, EE. UU. destruyó aviones y vehículos blindados)

Facebook Twitter Linkedin

Miembros del Talibán pasan junto a un avión dañado en el aeropuerto de Kabul el 31 de agosto de 2021. Foto: Wakil KOHSAR / AFP

El asesor de Seguridad Nacional recordó que, tras culminar su repliegue militar ayer, lunes, la misión castrense de EE. UU. en Afganistán acabó, pero no así su misión diplomática, que tiene como principal fin evacuar a los 100 estadounidenses que se han quedado en el país y a los aliados afganos.



En ese sentido, aseguró que Washington tiene "influencia" sobre los talibanes para garantizar que todos los estadounidenses que permanecen en suelo afgano puedan salir. Sullivan afirmó que en las últimas semanas entre 5.500 y 6.000 estadounidenses han sido evacuados de Afganistán.



El centenar que queda fueron contactados repetidamente por las autoridades estadounidenses para que se trasladaran al aeropuerto de Kabul o a un punto de encuentro, pero siguen allí. El presidente de EE. UU., Joe Biden, tiene previsto dar un discurso este martes para justificar su decisión de no prolongar más allá del 31 de agosto la presencia de las tropas en Afganistán.



El mandatario ha sido criticado por algunos legisladores por haber dejado atrás a ciudadanos estadounidenses y a colaboradores afganos. Sullivan fue preguntado al respecto y respondió que "aquellos que están criticando no son quienes se sientan en la Sala de Crisis (de la Casa Blanca) y no reciben las duras llamadas sobre amenazas que afrontamos y los objetivos que estamos intentando lograr".



EFE

Más noticias

- La histórica foto de Donahue, el último general de EE. UU. en Afganistán

- EE. UU. reporta cuatro muertos por el paso del huracán Ida