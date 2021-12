Una maestra de Michigan (EE. UU.) pasó cinco horas encerrada en el baño del avión en el que viajaba desde Chicago a Reykjavik (Islandia) tras descubrir que tenía covid-19 mediante una prueba rápida que se hizo durante el vuelo, informó un canal de televisión.



Marisa Fotieo confirmó a NBC News que decidió aislarse en el baño para no poner en peligro a los otros ocupantes del avión de la compañía Icelandair en el que viajó a Islandia el 20 de diciembre.



El vídeo que grabó con el teléfono para TikTok desde "su lugar de cuarentena VIP" ha sido reproducido hasta ahora más de tres millones de veces.



La maestra dijo al canal NBC que "fue una experiencia loca" la que vivió en su viaje. A Fotieo empezó a dolerle la garganta en pleno vuelo y decidió usar una de las pruebas rápidas de covid-19 que llevaba consigo para el viaje e ir al baño a ver el resultado.



"Me la llevé al baño y en lo que me parecieron dos segundos aparecieron dos líneas (test positivo)", relató en la entrevista.



La maestra decidió aislarse para no contagiar a las otras personas en ese vuelo, que según dijo eran unas 150, y logró quedarse dentro del baño gracias a la ayuda de un "ángel", la azafata Ragnhildur "Rocky" Eiríksdóttir.

"Se aseguró de que tuviera todo lo que necesité en las siguientes cinco horas, desde comida a bebida, y constantemente se interesaba por mi estado y me aseguraba que iba a estar bien", dijo Fotieo.



Cuando llegó a la capital islandesa, la maestra fue puesta en cuarentena en un hotel operado por la Cruz Roja, donde pasó la Navidad.



La azafata, que se mantuvo en contacto con ella después del vuelo a través de las redes sociales, incluso le envió flores y un pequeño árbol de Navidad para que no perdiera el espíritu de las fiestas.



Según las cifras provisionales divulgadas este jueves por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mundo registró en las pasadas 24 horas 1,35 millones de contagios por covid-19, una cifra diaria nunca antes vista y que supera en un 40 por ciento el récord anterior.



Este fuerte aumento parece asociado al auge de la variante ómicron, considerablemente más contagiosa que la delta, aunque la OMS considera que es la combinación de las dos la que está causando el actual "tsunami de casos".



La actual ola es la cuarta a nivel global que se vive en la pandemia este año, tras las que tuvieron sus picos en enero, abril y agosto, éstas más asociadas a variantes como la alfa (primero detectada en Reino Unido) o delta (en la India).



Sin embargo, la actual ola es la primera de 2021 que no parece llevar asociado un aumento en las muertes por covid-19, lo que podría estar ligado a la mayor tasa de vacunación en muchos países afectados por la variante ómicron.

EFE

