María Ascensión Ramos, una mujer de casi 60 años que vive en zona rural de San José del Guaviare, clama por ayuda a todo colombiano que sepa su historia, pues hace pocos días conoció que su hijo, Robinson Ferney Morales Ramos -de 26 años-, murió en Estados Unidos y no tiene el dinero suficiente para repatriar el cuerpo.



Según le dijo a ‘RCN’, él había migrado a Estados Unidos para trabajar y aportar económicamente al hogar. Algo que ya había hecho años atrás, pero en España. Sin embargo, el pasado domingo 19 de febrero fue arrollado por un vehículo que le causó la muerte.



“Él había llegado a Estados Unidos hacía cuatro meses y trabajaba como domiciliario para ayudarnos económicamente porque por mi complicado estado de salud, a mis casi 60 años, respondo por mi mamá de 90 años y mi hija que acabó de salir del colegio”, narra la mujer al medio mencionado.



Hasta donde se sabe, Robinson Ferney iba de camino a su residencia cuando fue embestido por una camioneta. Durante todo el día su madre intentó contactarlo, sin tener éxito. “Nosotros hablábamos diariamente por teléfono, a las 3:00 am y a las 4:00 pm, vivía muy pendiente de nosotros y el día del accidente yo lo llamaba y le escribí diciéndole que estaba muy preocupada; lo extraño es que me leían los mensajes pero no me los respondían”.



Tras la tragedia, sus amigos Juan Carlos, Edwin y Gladis crearon una campaña de gofundme en la que intentan recaudar un total de 17.000 dólares para los gastos funerarios: “Entre todos es mucho más rápido lograr que el cuerpo de Robinson llegue a su país”, dicen en la página.



Cualquier persona puede participar de la campaña mediante donaciones en dólares. Otra opción es hacer aportes por Nequi o Daviplata al número 3227089699, que está a nombre de María Gladys Galindo Ramos.

Migró a Estados Unidos cuatro meses atrás. Foto: Redes sociales

“Agradecemos la ayuda de todos para colaborar a la familia Morales Ramos en este proceso tan difícil. Sus seres queridos, amigos y personas cercanas queremos contribuir para despedirlo en cuerpo por última vez”, concluyen sus amigos.

