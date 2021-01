¿Sigue teniendo Donald Trump el apoyo de los republicanos?

En una llamada este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó presionar al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, y su asesor general, Ryan Germany, para que admitieran que el presidente electo Joe Biden no había conseguido realmente 11.799 votos más que él.



Además, los animó a encontrar formas de invalidar esos votos, según una grabación de la conversación obtenida por The Washington Post. "Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí amigos? (...) Solo necesito 11.000 votos", dijo Trump.



El presidente estadounidense, que supervisará el Departamento de Justicia durante 16 días más, también amenazó a ambos hombres, advirtiendo que podrían ser acusados ​​de un delito si no seguían sus ideas sobre un supuesto fraude electoral.



Como otros republicanos, Raffensperger no apoyó Trump. "El desafío que tienes es que los datos que tienes son incorrectos", le dijo Raffensperger al mandatario. "Lo que estamos viendo no es en absoluto lo que estás describiendo", dijo, por su parte, Germany.



Y es que siete republicanos en la Cámara de Representantes rompieron con su partido y dijeron que cualquier esfuerzo por rechazar a los electores de los estados es inconstitucional.



Un puñado en el Senado, incluidos Mitch McConnell, Mitt Romney, Lisa Murkowski y Pat Toomey, dijeron lo mismo. No obstante, solo una pequeña parte de los 249 republicanos en el Congreso se ha pronunciado al respecto.

El congresista republicano Adam Kinzinger pidió a los miembros de su partido que no sigan al presidente en su rechazo a los resultados electorales. "No pueden hacer eso, teniendo la conciencia tranquila", escribió en su cuenta de Twitter.



Pero es sorprendente la facilidad con la que Trump sigue influyendo a tantos a su alrededor. Muy pocos en su partido están dispuestos a decirle al presidente, como hizo Germany, que la realidad no concuerda con sus afirmaciones.



Atemorizados por la tracción política de Trump, muy pocos están dispuestos a abandonarlo públicamente para que la fe de los votantes en el proceso electoral, la democracia y el estado de derecho no se socave permanentemente.

Mark Meadows, el jefe de gabinete del mandatario, alentó a los funcionarios de Georgia en la convocatoria a examinar los resultados de las elecciones "más a fondo" y, "en un espíritu de cooperación" a "encontrar un camino a seguir" fuera del sistema judicial (que ya ha rechazado rotundamente las afirmaciones de fraude de Trump).



Este sábado por la noche, Meadows utilizó Twitter para alentar a los miembros del Congreso a oponerse a la certificación de la elección presidencial del 6 de enero. "Es hora de contraatacar", aconsejó Meadows.



La semana pasada, el senador Josh Hawley, un republicano de Missouri, dijo que planeaba oponerse a la certificación, citando específicamente los resultados de Pensilvania.



Otros once senadores republicanos en funciones y entrantes, incluido Ted Cruz, dijeron que se unirán a Hawley.

Tanto en la Cámara como en el Senado, esos parlamentarios prometieron negarse a certificar la victoria de Biden este miércoles, durante una sesión en el Congreso para registrar formalmente los resultados de las presidenciales de noviembre.



Al mismo tiempo, varios seguidores de Trump se unirán cerca de la Casa Blanca para mostrarle su apoyo.



Las intervenciones de esos congresistas no tienen ninguna posibilidad de impedir la investidura de Biden el 20 de enero, pero su actitud podría complicar la misión que asumió: "reconciliar" Estados Unidos.



Y aunque Trump lograra anular los resultados de Georgia, eso no le proporcionaría los votos electorales que necesita para superar a Biden.

