Piden a Biden no apoyar el reinicio de fumigaciones aéreas en Colombia

Veinticinco organizaciones estadounidenses y colombianas le pidieron al presidente Joe Biden no apoyar el reinicio de la fumigación aérea en Colombia pues a su juicio no solo es un método ineficaz sino que socava los acuerdos de paz que se firmaron en el 2016.



En la carta, fechada el pasado 26 de marzo, le sugieren al nuevo mandatario demócrata oponerse a que los recursos que anualmente le da EE. UU. al país se usen con este objetivo.



"La fumigación aérea puede reducir a corto plazo el número de hectáreas sembradas de coca. Pero la experiencia del pasado muestra no sólo que estas ganancias se revierten rápidamente, sino que la estrategia debilita otros objetivos de seguridad de Estados Unidos y Colombia. Recurrir a la fumigación es como retroceder en el tiempo, ignorando mucho de lo que hemos aprendido sobre lo que funciona y lo que no", dicen en la carta tras reiterar que la aspersión debilitaría la implementación de lo pactado en las negociaciones de paz, que Biden apoyo cuando era vicepresidente de Barack Obama.



Según estos "los capítulos primero y cuarto de ese documento ofrecían un plan para reducir los cultivos ilícitos: primero, involucrando a las familias en programas de sustitución, y luego llevando a cabo un esfuerzo de reforma rural integral de 15 años para llevar la presencia del Estado a las zonas rurales. La fumigación debía ser el último recurso, para circunstancias en las que las familias rechazaran las oportunidades de sustituir los cultivos y cuando la erradicación manual se considerara demasiado peligrosa. Apurar la fumigación es una bofetada a los valientes líderes de las asociaciones de cultivadores que dieron el arriesgado paso de desafiar a los traficantes y llevar a sus comunidades a los programas de sustitución de cultivos".



Afirman también, que la erradicación por esta vía puede conllevar riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

La carta llega en momentos en que el gobierno colombiano da los últimos pasos para reiniciar el programa de aspersión, que se suspendió en el 2015.



Hace algunas semanas, la administración de Biden certificó el desempeño de Colombia en la lucha contra las drogas durante el año 2020 y dio su respaldo a un programa de fumigación pero en menor escala al que existió en el pasado y con medidas para minimizar los riesgos.



En declaraciones dadas a este diario, la embajada de EE. UU. en Bogotá, evitó comentar directamente sobre este tema. Pero sí dijo que, desde su perspectiva la reducción de la coca en Colombia requiere una estrategia que incremente la presencia del estado en estos territorios y ofrezca oportunidades económicas para en zonas rurales. Así mismo, dijo la Embajada, esta estrategias debe tener como eje la implementación de los acuerdos.

"La lección más clara del periodo del 2012 al 2017, cuando los cultivos pasaron de su punto más bajo al más alto en solo 5 años, es que Colombia fue exitosa a la hora de reducir las plantaciones pero no en sostener esos avances. Y la mejor manera de sostenerlos es incrementar la presencia del estado y ofrecer oportunidades económicas en zonas rurales. Al mismo tiempo hay que llenar ese vacío con presencia del estado, con seguridad ciudadana y con infraestructura que dé oportunidades para que la economía legal se arraigue. Una estrategia, además, en la que la implementación de los acuerdos de paz juega un papel destacado", dijo la Embajada estadounidense a este diario.



La carta a Biden está firmada por: Amazon Watch, el Center for International Environmental Law, el Centro Estudios sobre Seguridad y Drogas, Universidad de los Andes (Colombia), el Chicago Religious Leadership Network on Latin America, Colombia Human Rights Committee, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Colombia), Corporación Viso Mutop (Colombia), Drug Policy Alliance, Elementa DD.HH. (Colombia/Mexico), Fellowship of Reconciliation: Peace Presence, Healing Bridges, ILEX Acción Juridica (Colombia), Institute for Policy Studies, Drug Policy Project, Institute on Race, Equality, and Human Rights, Latin America Working Group, Mennonite Central Committee U.S. Washington Office, Missionary Oblates, Oxfam America, Oxfam Colombia, Presbyterian Church (USA), Office of Public Witness, Presbyterian Peace Fellowship, Proceso de Comunidades Negras (Colombia), United Church of Christ, Justice and Witness, Washington Office on Latin America (WOLA) y Witness for Peace Solidarity Collective.--



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

